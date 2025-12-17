一群無頭屍? 上海知名商場數十大衣空中飄 網：嚇出心理陰影

網友發帖反映，上海南京西路久光百貨商場中庭懸掛著數十件長大衣。（取材自瀟湘晨報）

近日有網友發帖反映，上海南京西路久光百貨商場中庭懸掛著數十件長大衣，這些大衣懸掛高度不一，錯落分布在整個中庭空間，「好像一群無頭屍體在天上飄」，中間是品牌代言人楊冪 的巨幅海報，奇特的布置讓不少網友直呼氣氛詭異，「嚇出心理陰影」、「毫無審美可言」，相關話題還隨之登上了熱搜。

據經視直播報導，此舉是商場四樓「三只小山羊」品牌新店開業的宣傳布置。工作人員表示，商場此前已接到多位顧客投訴，反映大衣展覽形式觀感不佳，但由於商場與品牌方的合作周期存在限制，暫時無法提前撤下該布置。此外，工作人員承諾會將顧客的反饋意見同步至相關部門，後續將根據實際情況協調處理。

九派新聞15日以網友身分聯繫該商場，一工作人員表示，目前商場中庭上面懸掛的大衣已經撤下，下面展台部分正常售賣。

瀟湘晨報報導，據了解，「三只小山羊」的羊絨大衣售價在1萬元人民幣左右，9月27日宣布楊冪為代言人。品牌官方於12月10日發布開業公告稱在上海靜安久光百貨開設線下店，目前線下門店僅此一家。