全裸做SPA被安排男技師 長沙女拒絕…被酸「孤陋寡聞」

YSM於詩曼·科技抗衰美膚中心LOGO。（取材自瀟湘晨報）

長沙一名女子近日前往一家美容機構做肩頸按摩，當她脫下上衣躺下來後，進來的卻是一名男技師，她十分不滿並明確拒絕；竟被女老闆娘說她孤陋寡聞。

瀟湘晨報報導，黃女士在「我的長沙APP『我要找記者』」反映，她是YSM於詩曼·科技抗衰美膚中心(德思勤店)的會員，12月12日，她前往該店做肩頸按摩項目。

黃女士表示，「我就按照正常的流程做護理，要把上半身的衣服給脫掉，然後脫掉以後就趴在了按摩床上。進來了一個，應該是女的老闆，進來以後給我蓋上一塊小毛巾。然後這個時候我就聽到有人進來了，站在我的旁邊，在這之前我是不知道我的旁邊是男生，她說完話以後旁邊的一聲『好』，我聽到是個男性的聲音，當時我全裸著身體的，我就說我不能接受是個男生來給我服務。她說你怎麼不能接受男性，我說我怎麼能接受男性，全裸著的，然後她跟我講的是不要這麼孤陋寡聞，去醫院也有男的醫生，然後去洗個腳也有男的。」

黃女士說，她明確拒絕男技師為其做肩頸按摩項目後，店方雖同意更換女技師，但此時的她因為雙方的溝通已經沒了好心情。

黃女士表示，「在那個情況下我就跟她講，我說那我的款可能也不用退了，給我道個歉。她說的話非常地讓我不舒服，說我大驚小怪，小題大做，然後孤陋寡聞。她甚至還說了一句，說那個男孩子長得標標致致，20來歲，看不上我，他都可以做我兒子了之類的話。」

黃女士認為，雖然男技師並未直接觸碰到她的身體，但未經她同意就進入按摩房，她仍視為是一種冒犯。當時接到妻子的電話後，胡先生立即趕到了門店。

胡先生表示，「然後我們就只問老闆錯了沒有，她一直覺得自己沒有錯，她說在她們老家那邊是司空見慣，這是很正常的，男的給女的按，女的給男的按。但是在我們南方，起碼你要首先問一下女性，你要尊重她接不接受這樣的服務，如果女性明確表示拒絕的話，你不能後面還說些那樣的話，說小伙子還看不上你這些。」

對於黃女士提出的「自己遭到店家言語冒犯」，涉事門店店長回應表示，「我沒這麼說，你不要汙蔑，我說20歲的小伙子都趕上咱自己兒子了，她說不安全，小孩長得精壯，就20歲，怎麼就不安全，而且我在裡頭，你說他在裡頭能把她怎麼的。」