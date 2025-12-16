宮保雞丁不能加黃瓜? 川小伙給1條差評 兩派網友吵翻了

我的頻道

中國新聞組／北京16日電
加了黃瓜、胡蘿蔔的宮保雞丁，引起四川網友質疑「不正宗」。 (取材自微博)
一道餐桌上尋常的宮保雞丁，卻在浙江杭州一家川菜館中引發一場關於「何為正宗」的飲食爭議。近日，四川成都籍的小馬(化名)在杭州某川菜館用餐時，發現宮保雞丁中加了黃瓜丁和胡蘿蔔丁，在第三方平台留下負評後，被商家公開質疑「同行惡意競爭」。儘管商家隨後刪除留言並致歉，但正宗宮保雞丁作法仍在網上掀起議論。

四川成都小伙小馬日前和女朋友到杭州一間「川霸川菜」用餐，點了宮保雞丁、夫妻肺片、毛血旺、辣子雞和口水雞五道菜，但小馬覺得每道菜都不好吃。事後在「大眾點評」上發了差評和配圖，質疑宮保雞丁中加了黃瓜丁和胡蘿蔔丁，並稱另一道菜毛血旺中的牛心有腥味。

對此，商家在平台上表示，店裡聘請的都是老師傅，每道餐品經由嚴格把控，還懷疑小馬是「同行惡意競爭」，勸他別做這麼無聊的事情。小馬在回覆中否定了「同行」說法，並再次表示菜難吃。

這場爭議將「宮保雞丁能否添加黃瓜和胡蘿蔔」吵上熱搜。

據悉，在川菜標準配方中，川宮保雞丁僅含雞丁、花生米、乾辣椒段、花椒、蔥段，核心味型為「糊辣荔枝口」，也就是酸甜微辣、焦香突出。黃瓜、胡蘿蔔因含水量高，會稀釋醬汁濃稠度，掩蓋乾辣椒焦香，所以並不適合當配料。

不過，江浙等地為適應當地口味，大多會加入黃瓜、胡蘿蔔丁降低辣度、增加清爽感，甚至用腰果取代花生。

不少四川網友支持小馬觀點，「川菜的宮保雞丁，加黃瓜、胡蘿蔔確實就是雜牌」、「活了幾十年，真沒吃過加黃瓜、胡蘿蔔的宮保雞丁」；但也有山東、湖北網友表示，「宮保雞丁一般都有雞丁、黃瓜、胡蘿蔔、花生，甜鹹口」。

更有不少中立觀點網友認為，正宗非「一成不變」，而是傳統與創新的動態協商。如北京某川菜館同步提供「傳統版」、「改良版」宮保雞丁，爭議迎刃而解。美食部落客也呼籲，「能讓人吃得開心的就是好味道，執念不如包容」。

小馬接受採訪。(視頻截圖)
