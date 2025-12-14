我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

H200晶片好香 路透：中企需求強「Nvidia擬增產」但仍有2不確定

AI狂熱三載見真章 華爾街警惕泡沫變數布局輪動

WTT香港總決賽／孫穎莎後…王楚欽也傷退 掀「王跑跑」陰謀論

中國新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
WTT香港總決賽男單半決賽，王楚欽突宣布傷退引發熱議。圖為王楚欽12日在比賽中回球，當天他戰勝法國選手，晉級四強。（新華社）
WTT香港總決賽男單半決賽，王楚欽突宣布傷退引發熱議。圖為王楚欽12日在比賽中回球，當天他戰勝法國選手，晉級四強。（新華社）

繼世界排名第一的中國乒乓女將孫穎莎因傷退出女單半決賽後，中國男選手王楚欽14日也稱因背傷，在賽前40分鐘突宣布退出「2025年世界乒乓球職業大聯盟（WTT）」香港總決賽男單半決賽，出現乒乓國際賽中少見男女頂尖選手同時因傷退賽情況。外傳兩人因不堪頻繁征戰反覆受傷、WTT賽程安排太密集等退賽，王楚欽還被傳是為戰術運用而成為「王跑跑」的退賽陰謀論。中國乒乓球協會則發聲明稱，將進一步完善運動員健康保障與傷病預防機制。

據WTT 14日發聲明表示，14日舉行的WTT香港總決賽男單半決賽，王楚欽賽前宣布因嚴重背傷退賽，王楚欽的對手、瑞典選手莫雷加德直接晉級決賽，雙方並按賽事禮儀進行了互相致意擁抱。王楚欽的退賽讓不少球迷感到吃驚，因此役是他衛冕冠軍之戰，王楚欽曾三屆蟬聯WTT總決賽男單冠軍。莫雷加德後來以2：4不敵日本選手張本智和獲亞軍。

綜合媒體報導，莫雷加德表示，他是在賽前40分鐘得知王楚欽要退賽的，「王楚欽在開始熱身擊球時背部就很疼。看起來很嚴重，像是嚴重的背傷。根據我的經驗，這樣的情況不可能繼續比賽」。莫雷加德一臉無奈地說，他為此感到失望，也為王楚欽感到傷心。

2025年王楚欽共斬獲14個單打冠軍，參賽頻率為全球乒乓球選手之最，多次身兼單打、混雙、男雙三項。巴黎奧運後飽受傷病困擾，其肩部勞損、右膝滑囊炎反覆發作，總決賽混雙賽中手腕已貼肌貼，腰傷在退賽前一日加劇。有球迷稱，王楚欽和莫雷加德擁抱時，「王楚欽眼神中盡是無奈和不甘」。

無獨有偶，在前天的女單半決賽中，孫穎莎也因傷退賽。男女世界第一均因傷退賽，也引發網友對WTT賽制、賽程等的合理性提出質疑。

中國乒乓球協會14日發聲明指出，孫穎莎、王楚欽在比賽過程中先後出現身體不適，經國家隊醫療團隊評估，結合運動員個人意願等，決定兩位運動員退出本次賽事。協會將進一步完善運動員健康保障與傷病預防機制。

多家媒體評論則批評WTT的賽制是兩人退賽的原因之一。紅星新聞評論指出，現在的WTT賽制讓運動員四處參賽，疲於奔命，這次男女頂尖選手同時因傷退賽就是對賽制一個警醒。自媒體楊華評論稱，孫穎莎和王楚欽的退賽像一記警鐘，敲響了乒乓球商業化的進退維谷，WTT的貪婪是推手。

有媒體則質疑王楚欽臨時退賽有陰謀論考量，稱王楚欽早被質疑是「王跑跑」，這場半決賽一旦輸球，很多人會認為此前其在奧運上輸球並非球拍原因，退賽是基於此的戰術運用考量。畢竟要說受傷，孫穎莎傷了腳仍上場雙打，女將王曼昱更是拖著傷病堅持戰鬥，王楚欽為何不能學學她們？

莫雷加德晉級WTT總決賽男單決賽，與王楚欽互相擁抱。(取材自澎湃新聞)
莫雷加德晉級WTT總決賽男單決賽，與王楚欽互相擁抱。(取材自澎湃新聞)

王楚欽 孫穎莎 巴黎奧運

上一則

中國勞動力不只變少還變老 2023平均年齡近40歲

下一則

黎智英國安案15日宣判 有民眾攜「蘋果」聲援、警出動裝甲車加強戒備

延伸閱讀

香港民主黨大會決議解散 成立31年民主派政黨退出舞台

香港民主黨大會決議解散 成立31年民主派政黨退出舞台
李家超周一赴北京述職 將向習近平報告香港大火狀況

李家超周一赴北京述職 將向習近平報告香港大火狀況
WTT總決賽／孫穎莎1日3賽、傷退 球迷罵：賽程安排不當

WTT總決賽／孫穎莎1日3賽、傷退 球迷罵：賽程安排不當
香港將軍澳提振夜經濟 「消夜美食街」大受歡迎

香港將軍澳提振夜經濟 「消夜美食街」大受歡迎

熱門新聞

外交部次長吳志中（圖中）近期秘密訪問以色列。(聯合報系資料照片)

中國駐以色列使館：台灣是中國一個省 沒外交部

2025-12-12 21:02
法國總統馬克宏訪華，嚴月霞擔任「第一夫人」布麗姬保鏢。(視頻截圖)

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

2025-12-07 21:20
10月26日，福建福州長樂國際機場，乘客辦理飛往東京的登機手續。（新華社資料照）

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

2025-12-11 10:19
朱瑞敏與丈夫Erik、女兒的合影。（取材自紅星新聞）

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

2025-12-10 07:30
「芳華」由馮小剛執導。(取材自豆瓣電影)

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

2025-12-07 11:11
被害女生王哲。（取材自揚子晚報/倫敦警察局供圖）

中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺

2025-12-11 07:30

超人氣

更多 >
華女嫁有房白男 最後一場空…因為丈夫遺囑沒她的名字

華女嫁有房白男 最後一場空…因為丈夫遺囑沒她的名字
紙巾「遺囑」無效力 華女無法繼承房產 被掃地出門

紙巾「遺囑」無效力 華女無法繼承房產 被掃地出門
中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準
「古裝第一美人」何晴病逝 前夫是「人民的名義」許亞軍

「古裝第一美人」何晴病逝 前夫是「人民的名義」許亞軍
水果店店主英勇奪槍 阻止澳洲海灘恐怖分子 身中2槍

水果店店主英勇奪槍 阻止澳洲海灘恐怖分子 身中2槍