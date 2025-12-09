我的頻道

黎智英女兒投書：北京再不釋放 父親將成自由烈士

傳中國將限制H200進口 推動本土晶片與Nvidia競爭

零下30℃搭帳篷 80後「叛逆夫婦」漠河直播露營生活

中國新聞組／北京9日電
夫妻倆搭建的帳篷。(取材自極目新聞)
12月初，黑龍江漠河市的氣溫已大致降到零下30℃，在漠河市橋北自駕營地，20戶自媒體部落客在室外宿營居住，直播記錄零下30℃的露營生活。80後「叛逆夫婦」8日表示，他們自駕到漠河挑戰極寒，在帳篷內搭建柴火爐和柴油機取暖，每天直播挑戰極寒。

極目新聞報導，8日漠河市橋北自駕營地，可看到一片平整的雪地上搭建了十多頂顏色各異、大小不同的升降台，部分升降台內安裝了柴火爐取暖。一旁公共衛生間外的牆上掛著電子屏，即時顯示天氣、室外溫度、空氣指數等數據資訊。

據報導，不少自媒體部落客舉辦直播，他們一邊在自己搭建的直播前走動，一邊和評論區網友互動，吸引更多網友注意。

正在整理新直播的男子老顧8日表示，他和妻子康康是一對自駕遊博主，經營著名為「叛逆夫婦」的視頻帳號，兩人80後，來自陝西渭南。今年9月，「叛逆夫妻」夫妻駕駛SUV來到黑龍江漠河市橋自駕營地，在此搭乘健行露營開啟北極寒挑戰。

夫妻倆搭建了兩個頂棚，內部都放置了柴火爐。其中，一間作為廚房，另一間作為臥室。為了抵禦漠河的極低溫，他們也購置了柴暖暖放在臥室裡，室內溫度維持在20℃以上。

平時，老顧把撿來的木頭和枯樹枝儲存用來燒火，並從市場購買（煤炭每噸750元人民幣，約106美元）和柴油（每公升7.4元）儲存使用。他們每天燒掉20元的煤炭和30元的柴油，加上買菜等日常開支，每天相當成本花銷100元。老顧表示，他們準備在漠河待到明年1月。

報導指出，漠河市橋北自駕營地負責人馬女士8日表示，該自駕營地由漠河市佳美城市環境有限責任公司經營管理，於今年10月建成開放，免費為網絡主播提供露營露營床。同時，一旁的公共衛生間池、洗衣房、24小時熱水爐，以及淋浴間等便民設施，目前也免費提供使用，最大限度地提高了自媒體博主的日常生活。

馬女士表示，據統計，該營地目前已有20戶完成資料登記。該公司已安排工作人員24小時值班，日常維護管理營地。

「叛逆夫婦」夫妻。(取材自極目新聞)
