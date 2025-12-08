退學北大考上清華的小伙 自稱被「白嫖」 事關300元

我的頻道

中國新聞組／北京8日電
郭恩惠發布視頻，稱自己當線上家教被白嫖300元課時費。(視頻截圖)
從北大退學重新考上清華的郭恩惠又成為網路焦點了。近日他發布視頻，稱自己在做線上家教時，被學生和家長「白嫖」300元（人民幣，下同，約42美元）的課時費。郭恩惠表示，他不會曝光學生信息，錢要不要也無所謂，但希望這個學生和家長能夠向他道歉。

極目新聞報導，根據郭恩惠發布的視頻及相關證據顯示，12月初，有一名自稱是來自瀋陽的家長找到他，想讓他給孩子講高三數學。郭恩惠透過20分鐘的線上會議了解學生的基本情況，對於兩人的交流，學生也表示滿意。

在雙方溝通費用時，家長報價每小時150元。「我立馬回絕並且不打算再接這個學生了。」後來，家長稱300元一個半小時，並一次性支付十次的費用，學生也說「我太想跟你學了」，郭恩惠稱他一時心軟，就同意了。

在上完第一次課後，學生表示郭恩惠講得太好了。而第二次課程上到一半時，對方稱班主任打電話來聊成績，20分鐘後學生回到會議室，但因為已耽誤了太多時間，因此約定取消課程。之後，學生拿出學校剛考完的數列題詢問，郭恩惠進行了詳細講解，講完之後，學生急切地問數學有沒有速成的技巧，「我跟他說了，數學這東西沒有技巧，沒有靈丹妙藥，只能夯實基礎，一步步來」，但學生很不服氣，認為肯定有祕笈。

結束這次線上交流後，郭恩惠認為這名學生不踏實，打算拿到錢之後就不再帶他了。但當他發訊息要求對方付第一次課的費用時，對方就不回信息了。

「我並不是少了這300塊就活不了了，我只是不想白白便宜這種人。」郭恩惠在視頻中說，當了這麼長時間輔導，第一次遇到這麼惡心人的事情，被白嫖了，所以心裡嚥不下這口氣。

在網友協助下，郭恩惠說他已經掌握了這名學生的個人信息，該學生就讀的學校並不是在瀋陽，而是在錦州。

郭恩惠說，他不會曝光學生的信息，錢要不要也無所謂，只是想讓這個學生能夠明白事理，給他點教訓，希望學生和家長能夠跟他道歉。

