台積太太開餐廳 鳳凰城吃的到爌肉鹹酥雞飯、炸甜不辣

文化落差？中國「小動作」華生在美國做 被指性騷擾

無處放頭盔… 新國標電動車被「花式調侃」 銷售慘

中國新聞組／北京7日電
新國標電動車沒有後視鏡。(取材自南國今報)
1日新上線的中國新國標電動車，引發網友「花式調侃」，稱新車雖更安全，但「不能帶小孩」、「缺乏儲物空間」，車上連個放頭盔和充電器的地方都沒有。有報導，5日，中國電動車新國標全面落地第五天，廣西柳州銷售遇冷。在屏山大道電動車經銷門店，已有三家門店展出新國標樣車，價格區間從2000多元人民幣(約282美元)到4000多元不等。目前，這三家店店主都表示，還沒有賣出一輛新國標電動車。

南國今報報導，新國標電動車為什麼銷售遇冷？民眾張女士說：「新國標電動車的座椅實在讓人有些覺得奇怪，還得買個包來裝著座椅隨身帶，不然容易被拿走。」還有民眾說：「這款車雖然輕便小巧，但沒有後視鏡，能裝的東西有限，感覺有些不實用。」

報導說，這些車外形輕巧，配有金屬前籃，除駕駛皮座外，還設有一個帶靠背的後座。工作人員介紹稱，該車續航約50公里，限速25公里/小時，優點是配備定位系統。

目前，柳州屏山大道多家電動車經銷門店仍以銷售已提前上牌的舊國標車為主。部分商家表示，舊國標車目前主要是清理庫存，售完即止；新國標電動車何時到店，還須等待廠家安排。需要特別提醒的是，自12月1日起，舊國標車已停止注冊登記，購買後無法辦理過戶。

近日，雅迪電動車一款新國標車型，因「不能帶小孩」「缺乏儲物空間」等問題，引發關注相關話題登上熱搜。據報導，雅迪官方5日發布情況說明致歉。工信部消費品工業司4日發文表示，下一步將推動企業優化產品研發設計。

中國央行等三部門聯合發布「管理辦法」，其中「個人存取現金超（人民幣）5萬元需登記資金來源」的規定，自2026年元旦取消。（中新社）

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

2025-11-29 14:31
中華民國國防部參謀本部前參謀次長吳石為中共在台諜報人員。（圖／取自微博）

繼發現戶籍卡後 河南發現吳石「履歷表」曾獲獎章

2025-12-02 20:10
金髮碧眼的小女兒非常可愛。（取材自微博）

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

2025-12-04 08:30
翁帆（紅圈左）和母親（紅圈右）一同出席「筆陣橫掃——舒同120周年誕辰書法文獻展」。（視頻截圖）

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

2025-12-04 07:30
中印邊境中國一側機器人站崗？疑印方人員拍攝視頻在印度流傳。（取材自鳳凰衛視）

中派機器人守中印邊境？網：不擔心高原反應

2025-12-03 20:41
日本女歌手BENI（本名安良城紅）在廣州的演唱會，上周六如期舉行。（取材自bilibili網站）

2日本歌手演唱會在中如期登場 輿論讚「京廣有契約精神」

2025-11-30 23:49

