「辣眼睛」 滬男天天露屁股取快遞 鄰居崩潰：怎活下去

上海浦東新區上南花城一名51歲的男租客 ，近日連遭多位女鄰居投訴他蹲在樓道裡，裸露臀部查看快遞，更有人表示，男子這一異常舉止並非偶然，而是每天發生，已嚴重影響居民日常生活。此外，該男子還因在樓道堆物，頻遭鄰居投訴。

看看新聞報導，據屬地居委介紹，這名男租客姓羅，本地人，單身未婚。羅先生雖在上海有房產，四年來卻一直租住在上南花城。由於經常裸露身體，以及樓道堆物問題嚴重，此前也頻遭鄰居投訴，在該小區內已換了好幾次房子。

居民朱女士表示，男子搬進來以後樓道裡一直都是垃圾，包括安全通道裡也都是垃圾，最重要的問題是他天天光著屁股出門，我們家都住的是女的，「他還光著屁股進電梯，鄰居都看到過的，都很怕他。你說我們怎麼生活下去，已經大半年了。」

羅先生裸露臀部被拍。（取材自看看新聞）

朱女士說，除行為怪異外，這名男租客還有些敏感過激行為。對方搬來後，自己一家從未與其接觸過，但有一次社區民警上門走訪，男租客可能以為是朱女士報的警，於是在她家門口張貼了侮辱性詞彙。

朱女士稱，有一次戶籍警上門，大概是和他咨詢些事情，結果第二天他就把這些紙頭貼出來了，寫的是「我們家戶號與狗不得入內」。

男子貼出「鄰居家家戶號與狗不得入內」。（取材自看看新聞）

上南花城居委會成員吳海音表示，上門與男子溝通，但也沒有太大的作用，敲門一般情況是敲不開的，「每次看到他每次都是這樣，有過一次他媽媽提醒他，意思讓他褲子拉拉好，但是他也沒有任何改變的舉動。」

9號樓樓組長朱阿姨表示，裸露等異常行為在三年前就偶爾發生，當時還沒有現在這般嚴重。

在朱阿姨看來，男子人不壞，還曾幫助過鄰里。在一次矛盾調解中，她偶然得知他身體有特殊情況，需服藥控制。對此，屬地派出所也證實，男子有抑鬱症病史。