宗慶後18億美元遺產案 宗馥莉再上訴 要求撤銷信託保全令

中國新聞組／北京5日電
娃哈哈集團前董事長宗馥莉。(取材自澎湃新聞)
娃哈哈集團前董事長宗馥莉。(取材自澎湃新聞)

娃哈哈宗慶後18億美元遺產糾紛案再起波瀾，宗馥莉近日在香港法院進行上訴，就涉及匯豐銀行帳戶的離岸信託資產，要求撤銷香港高等法院在今年8月做出的資產保全令和披露令。

觀察者網引述彭博報導稱，宗馥莉已向香港上訴法庭申請許可，質疑香港高院早前作出的裁決。這份裁決在中國傳得沸沸揚揚，關於法院要求宗馥莉方保全宗慶後在去世前設置的18億美元信託，並支持宗慶後的三名非婚生子女的信託資產保全。

對於這一裁決宗馥莉不服，並在判決後上訴。今年9月26日，香港高等法院駁回宗馥莉要求撤銷資產保全令的上訴，但顯然宗馥莉選擇再度上訴。

媒體還披露宗馥莉的律師上訴的五項理由，包括認為宗繼昌、宗婕莉、宗繼盛（Jacky, Jessie and Jerry Zong）三人對匯豐銀行帳戶中18億美元資產缺乏強有力的所有權主張；不存在資產流失的風險；及早前裁決的法官，未能明確原告在匯豐帳戶中擁有何種權益。

觀察者網查閱到，據香港高等法院披露信息，雙方訴訟費評定的聆訊，將在12月23日上午舉行，訴訟各方包括宗馥莉、JIAN HAO VENTURES LIMITED（建浩創投有限公司），以及宗氏另外三名子女。

可以確定的是，宗馥莉和宗慶後三名非婚生子女就海外信託案的紛爭並未塵埃落定，雙方的博弈還在繼續。

根據今年8月香港高等法院裁決中披露的信息，宗馥莉對於匯豐銀行中的18億資產信託，有諸多和另外三名宗氏子女向左的立場；根據當時披露的信息，每人7億美元的信託設置，是在宗慶後去世前不久，才通過給娃哈哈管理層郭虹手寫信要求的，對於這份手寫信，宗馥莉並不認可。

同時，宗馥莉認為信託資產只來自於固定資本的利息，而不是資本本身。另外根據信託設置流程，直到宗慶後去世，這一信託有可能並未完成，同時宗馥莉有可能是信託的實際設立人。

境外財產訴訟的曝光，不僅造成娃哈哈品牌形象負面影響，同時也讓外界質疑這家企業是否存在資產流失問題。

香港 匯豐 娃哈哈

