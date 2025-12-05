接地氣？在作秀？劉強東身家百億 爸媽卻在京東食堂做飯

網友拍到劉強東父母在京東食堂為員工做飯。（取材自微博）

京東集團創始人劉強東 身家人民幣百億（約14億美元），近日有網友拍到劉強東父母在京東食堂為員工做飯。照片顯示，二老衣著樸素，劉強東母親穿戴著圍裙、口罩、套袖出現在後廚，父親則坐在椅子上摘韭菜。

網友們看到都說，「這大佬的爸媽怎麼過得跟我老家的爸媽一樣」，「太接地氣了吧」；不過，感動之餘，一些「作秀」的質疑聲也冒了出來，不過基本都被高點讚的評論蓋過了。

雷科技引述廣州市微寶信息科技官方帳號報導，對於在農村勞碌了大半輩子的老人來說，手裡沒點事幹可能反而難受。劉強東早年就說過，父母習慣了忙碌，進城住樓房覺得不自在，找點力所能及的活幹心裡才踏實。所以，去兒子的食堂幫忙摘菜、煮餃子 ，這就是他們最自然、最舒心的日常生活。

報導指出，這種樸素的細節基本都是自然流露出來的，根本演不出來。二老早就是京東食堂的老熟人了，去年就有員工拍過劉媽媽幫廚，看見加班的年輕人還會心疼地念叨「多吃點」。

前幾天劉強東的父親還被拍到獨自一人，低調逛京東旗下的折扣超市，像是在普通巡店。他們下班後，常騎著一輛小三輪車回家，車斗裡有時裝著從食堂帶回的些許乾淨菜葉，看來是準備拿回去餵雞鴨。

據報導，前年春節 劉強東回老家給全村發年貨，場面熱鬧，很多人舉著手機圍著拍，沒人注意老父親卻默不作聲地在角落，把大家拆箱後廢棄的紙板整理捆好。