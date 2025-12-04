我的頻道

5年懸案突破…1月6日前夕國會大廈炸彈嫌犯被捕

小紅書平台涉詐欺案過多無改進回應 台灣將封鎖一年

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

中國新聞組／北京4日電
金髮碧眼的小女兒非常可愛。（取材自微博）
近日，江蘇一對中國人爸媽生出「混血寶寶」引發熱議，今天還衝上了微博熱搜，到今天中午，話題閱讀量已超1.1億。這對爸媽說，他們家三代都是中國人，看到女兒「金髮碧眼」時也嚇了一跳，原本以為是「抱錯了」，也懷疑可能不是親生，後來追溯家族史，才知孩子太爺爺是斯拉夫人，之前都生男孩，直到這一代生了女孩，其基因特徵才顯現，也就是「基因覺醒」。網友們紛紛說，這基因「太會藏了」。

據FM93交通之聲報導，單從這對爸媽生下的金髮碧眼「混血寶寶」外觀上看，父母與孩子的外貌差別可能會讓人懷疑「是否親生」。孩子父親坦言，孩子1歲時，他的想法也跟大多數人一樣，以為「抱錯了」。

一家三口。（取材自微博）
經追溯家族史，原來孩子太爺爺是斯拉夫人，來自俄羅斯，但此前家族連生數代男孩，此一外貌特徵始終未顯現：「家裡邊是一直生男孩。包括叔叔、大伯都是一直生男孩。這個（斯拉夫）基因就沒體現出來」，直到女兒的出生才讓這份遙遠的基因記憶「甦醒」，這一代女嬰突然出現太爺爺的基因。

網友們紛紛覺得不可思議：「這是祖傳技能」，「五官條件還是看出像父母，沒出軌」，「眼睛和臉型像她爸」，「盲盒開出來隱藏款了」，「跟他爹明明長得很像啊」，「祖傳技能延遲使用（到達），好漂亮」，「強大的基因」，「這基因太會藏了」，「隱性基因血脈靈根覺醒」，「不是黑的啥都好解釋」，「這是神奇的啊」，「好可愛的寶寶」。

金髮碧眼的小女兒非常可愛。（取材自微博）
據羊城晚報報導，隔代遺傳是指某些遺傳特徵沒有在父母身上顯現，卻在其後代（尤其是孫輩）身上表現出來的現象。這在遺傳學中並不罕見，主要表現在特殊髮色與瞳色、左撇子、特殊天賦傾向、某些容貌特徵（如高鼻梁、深眼窩、特定臉型等）、指紋模式等。

在這起案例中，孩子的太爺爺是俄羅斯人，這意味著孩子身上攜帶約1/16的俄羅斯血統基因。由於斯拉夫人的金髮碧眼等特徵在遺傳上可能屬於隱性基因，或受到多基因調控，因此即使父母外表是典型的中國人模樣，孩子仍有可能繼承並表達這些來自曾祖輩的遺傳特徵。

遺傳學家指出，人類外貌是多個基因共同作用的結果，且表達過程受到複雜調控。像這樣「隱藏」數代後重新出現的特徵，恰恰體現了人類基因傳遞的多樣性與偶然性。

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

社媒復出？「斬首論」後沉寂近月 薛劍X帳號再有動作

