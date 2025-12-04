中派機器人守中印邊境視頻瘋傳 網：不用擔心高原反應

我的頻道

中國新聞組／北京4日電
中印邊境中國一側機器人站崗？疑印方人員拍攝視頻在印度流傳。 （取材自鳳凰衛視）
中印邊境中國一側機器人站崗？疑印方人員拍攝視頻在印度流傳。 （取材自鳳凰衛視）

有博主發布視頻「印度人疑拍到中國邊防機器人站崗」登上熱搜。畫面可見，在荒無人煙的高原環境中，鏡頭拉近能看到一個站立姿勢的白色機器人，拍攝者疑為印方人員，視頻中傳出對話及笑聲和驚嘆聲。中國網友表示，「不用擔心有高原反應了」。

鳳凰衛視報導，該博主表示，印度士兵拍攝到了中印邊境中國一側，有一個機器人在站崗，可能是遠程監視的設備。據悉，該視頻在印度廣為流傳。

另據「胡侃社會百態」報導，從視頻畫面中能清晰看到，這台站崗機器人並非大眾印象中的具身人形設計，也不同於靈活的四足機器人，其輪式底盤的結構更適合在荒原地帶穩定部署。機身頂部密集搭載著各類偵察設備與通信天線，流線型的外殼與周邊荒涼的環境形成鮮明對比，科技感在蒼茫天地間尤為突出。

由於拍攝距離較遠，機器人的具體型號無法辨認，但其肩負的「遠程哨兵」職責已然明確，在人跡罕至的邊境地帶，持續開展偵察、監控等任務，成為邊防體系中沉默而可靠的一環。

視頻在網絡上傳播後，引發了網友們的廣泛討論，有網友從實際應用角度分析：「邊防戰士太不容易了，高原巡邊的艱苦不是普通人能想像的，機器人能替他們分擔一部分工作，讓戰士們多些休息時間，這才是科技的溫度所在。」

也有網友關注國防科技的發展邏輯：「邊境安全是國家安全的第一道防線，用科技手段提升邊防能力是必然趨勢，機器人站崗不是為了挑釁，而是為了更好地守護和平，減少衝突風險。」還有網友從人道主義角度出發：「無論是哪一方的士兵，在極端環境下駐守都值得尊重，機器人的使用能降低人員暴露在危險中的概率，這是對生命的敬畏。」

在討論中，也有部分網友提到印度網民的笑聲：「可能是不了解這台機器人的實際作用，才覺得好笑，但真正了解邊防難度的人，都會明白這背後的意義。」

印度 邊境

