推「吸毒紀錄封存」有私心？「朱征夫兒子吸毒」成熱搜

中國新聞組／北京2日電
提倡輕罪前科記錄封存制度的朱征夫，是全國人大代表。(取材自紅星新聞)
新修訂的「治安管理處罰法」明年1月起施行，第136條確立將吸毒、嫖娼等違法行為紀錄納入封存範圍，立意原本是為提供微罪前科者自新機會，但此法條引來大批網民質疑「為特權洗白」。這把火甚至燒到全國人大代表朱征夫身上，不少網友直指朱征夫兒子、全家吸毒，稱其提輕罪前科記錄封存制度建議是為家人考慮。對此，朱征夫闢謠，並已向公安機關報案。

紅星新聞報導，近日，新修訂的「中華人民共和國治安管理處罰法」中違法記錄封存制度引發社會關注。新法規定，違反治安管理的記錄應當予以封存，不得向任何單位和個人提供或者公開，這項制度旨在為輕微過錯者「鬆綁」。此前，全國人大代表朱征夫多次呼籲建立輕罪前科記錄封存制度，這也導致朱征夫近期成為大量網民攻擊的目標。

前不久，大量網傳消息稱，「武大法學教授朱征夫，其子朱卓拉因涉嫌容留他人吸毒罪被刑事拘留」，亦有傳言稱其吸毒的兒子名為「朱卓佳」，還有更誇張的傳言稱其全家涉毒，質疑其提輕罪前科記錄封存制度建議是為家人考慮。

但據南方日報報導，朱征夫並非「武大教授」，而是一名律師，也是浩天律師事務所的合夥人、全國人大代表。

對於傳言，朱征夫表示，針對網上的惡意詆毀和造謠中傷行為，他已向公安機關報案，並委託律師向法院提起侵權民事訴訟。據了解，朱征夫沒有名為「朱卓佳」或「朱卓拉」的兒子，家人也從未涉毒，更沒有受到刑事處罰。

不過，不少網友表示不相信朱征夫的反駁，稱「他為啥急了，好難猜啊」、「無風不起浪，查了再說」，還有人說，「假的就去測試公開證明」、「我覺得造謠應該比吸毒輕」。

據了解，新修訂的「中華人民共和國治安管理處罰法」第136條規定，引來輿論對此制度是否會「保護特定人群」的擔憂。不少網民紛紛表示反對，稱「那劣跡藝人都能復出了」，「南通文旅」甚至在評論區留言稱「哪位少爺吸了？」一度為其抖音帳號漲粉400多萬，引起話題。

