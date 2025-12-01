卸任新疆書記馬興瑞 已失聯5個月 缺席政治局會議

我的頻道

記者陳宥菘／綜合報導
7月卸下新疆黨委書記職務的中共政治局委員馬興瑞行蹤成謎。（中新社）
7月卸下新疆黨委書記職務的中共政治局委員馬興瑞行蹤成謎。（中新社）

今年7月卸下新疆維吾爾自治區黨委書記職務的中共政治局委員馬興瑞，缺席日前中共政治局集體學習，行蹤成謎引發討論。同時，中國官方11月30日通報，新疆自治區政府常務副主席陳偉俊落馬被查，其任期與馬興瑞主政新疆的時間高度重疊。

港媒指出，中共政治局11月28日就加強網路生態治理進行第23次集體學習。按照政治局委員姓氏簡體筆畫順序，馬興瑞原本排在政治局委員的首位，但央視新聞聯播畫面顯示，鏡頭首先拍攝的是外長王毅，馬興瑞沒有出席會議。

中共中央今年7月1日突然宣布新疆易帥，由中央統戰部常務副部長陳小江接替馬興瑞擔任新疆書記，官方當時指馬「另有任用」。這是罕見的一次政治局委員職務在屆中調整。但至今五個月過去，一直未公布馬的新職。今年9月3日，馬興瑞曾登上天安門城樓觀看閱兵。

馬興瑞是在2021年底出任新疆書記，主政新疆三年半，中共20大時晉升政治局委員。現年66歲，馬有「航天少帥」之稱，曾任中國航天科技集團總經理、國家航天局長等職，接任新疆書記前擔任廣東省長。

值得注意，中共中央紀委國家監委11月30日通報，新疆自治區政府常務副主席陳偉俊涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。陳於十名新疆政府副主席中，排名第一。他最後一次參加公開活動是在11月21日出席水利援疆工作會議。

陳偉俊現年59歲，過去長期在浙江工作，曾任溫州市委書記，2021年5月起調往新疆工作，任新疆黨委常委，次月起同時擔任政府常務副主席、黨組副書記，至此次被查。他與馬興瑞在新疆工作的時間高度重疊。

