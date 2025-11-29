從廣東快遞企鵝到新疆 這張萬元貨運單連餵食都交代了

滑雪場在2019年租來的企鵝。(取材自潮新聞／受訪者供圖）

近日，在社交平台有一張貨運單火了；這是從廣東長隆海洋科學館發往新疆 阿克蘇滑雪場運送「企鵝」的大單。由於運送企鵝少見，高達萬元的運費引起網友好奇。詢問收貨方滑雪場，負責人強調「不知道是誰下的這單」，但是該滑雪場此前的確有租過企鵝來展覽。

潮新聞報導，這貨運單內容，是從廣東珠海香洲長隆海洋科學館發往新疆阿克蘇烏什縣泉域星空國際滑雪場，運費高達13349.2元（約1886美元），由下單人到付，且拉的貨物居然是——企鵝。在訂單備註裡，下單人詳細地寫明了：「不要封閉車，路上需要餵食，全程高速給過路費。200公斤。」

聯繫了收貨地運營方烏什縣別叠裏旅遊建設投資有限責任公司的相關負責人進行求證。「真沒這需求！我們也不知道是誰下的這單。」這名負責人表示，對於這一貨運單他們並不知情，近期也沒有企鵝要運輸到滑雪場來。

不過負責人透露，在2019年滑雪場一期開業時，為了吸引人氣，確實在遊客中心搞過極地動物觀賞區，「不光有企鵝，還有海獅表演。」