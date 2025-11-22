全運閉幕舞台 首度搬進海濱實景 相約明年湖南見

我的頻道

中國新聞組／廣州22日電
全運會首次以海濱實景作為閉幕式舞台。（中通社）
為期13天的第15屆運動會賽程全部結束，首次由廣東、香港、澳門三地聯合承辦的十五運， 昨在深圳前海的歡樂劇場舉行擊閉幕式，成為全運會歷史上第一次把閉幕式搬到了海濱實景舞台，在以海天為幕，以城市為景演出的六個節目中，表演者們與機械臂，機器人共同起舞，展現科技發展與生態人文共融的時代風貌，蘇炳添、馬龍等6位運動員領唱本屆全運會主題歌「氣勢如虹」，相約明年湖南見。

據北京日報報導，作為全運會史上首次走出體育場的閉幕式，這場以「星辰大海」為主題的「城市全景盛典」開場，表演者、人形機器人同步整齊地完成了一整套的第九套廣播體操「熱身」。隨即，裁判員代表和參賽代表團代表依次入場，蘇炳添、馬龍、潘展樂、王柳懿、王芊懿、王霜六位運動員走到舞台中央，領唱本屆全運會的主題歌「氣勢如虹」。

閉幕式展現「一張白紙破水而出」 的創意舞美，演出以「遙遠的歌謠」開篇，3790平方米的水上舞台與遠處城市天際線交相輝映；象徵深圳特區開放精神的紅色集裝箱，變身為一個透明的「未來實驗室」，舞者在其中與機器人、機器狗默契共舞，數十支無人機械臂實現精準的程控表演，生動演繹了科技發展與生態人文共融的時代新貌。完成儀式後，會旗降下，15把大提琴伴奏樂聲中，全運會會旗交接給十六運會舉辦地湖南省的代表手中。

閉幕式總導演沈晨揭秘這場以「一張白紙」為舞台、「海天一色」為背景的盛典指出，紙舞台背後有很高的科技含量，台面有很多孔眼，可以瞬間滲水或變乾，保證演員表演沒有負擔。其次，舞台下方有大量的液壓升降機構協同工作。這張「紙」本身就有33個升降台和2個翻板，整個表演區域還有8個大型升降組。舞台寬200多米，深80—100米，通過精密控制水深和這些機構實現「白紙」的千變萬化，並絕對保證演員安全。

另據中國新聞網，十五運創下全運會歷史上多個首次與多項「之最」，包括是歷史上承辦城市最多的一屆，規模最大，首次設置跨境賽事項目，首次未新建大型場館，並實現了全球體育運動史上第一次「深海採火」。

全運會首次以海濱實景作為閉幕式舞台。（取材自金羊網）
馬龍 澳門 無人機

