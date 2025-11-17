「蜜蜂多到門都進不去」 浙江民宅廚房挖出20斤蜂巢

「蜜蜂多到連門都進不去」，浙江一居民家的廚房挖出「巨型蜂巢」，消防人員2小時掏了20斤 。（取材自FM93交通之聲）

杭州拱墅區橋西消防救援站接到轄區一住戶報警，稱其家中廚房蜜蜂肆虐，「蜜蜂多到連門都進不去」，嚴重影響生活，請求幫助；消防員到場後，經過近2個小時的緊張作業，逐步移除蜂巢，一過秤，重量竟然有將近20斤。

FM93交通之聲報導，據該住戶反映，一周前他就發現廚房有零星蜜蜂，隨後數量越來越多，「嗡嗡」聲從早到晚不斷，做飯、休息都受影響，自己嘗試驅趕卻無濟於事，只好求助消防。

據報導，消防員到場後，立即對廚房展開排查。由於蜜蜂活動隱蔽，消防員先後檢查了櫥櫃、牆體縫隙等部位，最終在竈台櫥櫃最下方的隱蔽空間內發現了一個體積龐大的蜂巢，蜂巢緊緊附著在櫥櫃的背板和地面，結構緊密，且內部仍有大量蜜蜂活動。

報導指出，為消防員穿戴好防蜂服，用專業工具小心清理障礙物，逐步將蜂巢剝離。由於操作空間極為狹小，消防員只能半蹲著身體，小心翼翼地用工具將蜂巢一塊塊剝離。蜂巢質地濕重，粘性極大，清理過程十分耗時費力。經過近2個小時的緊張作業，蜂巢逐步被成功移除，一過秤，重量竟然有將近20斤。

據報導，消防提醒說，藏在住宅區內部的蜂巢，尤其是廚房，由於食物來源豐富，發展會十分迅速。如果居民發現家中或小區內有蜂類活動跡象，切勿自行貿然處置，尤其是用竹竿去捅或用水去沖，這極易引發蜂群攻擊。應立即關閉門窗，遠離蜂巢，並第一時間報警，由專業人員徹底清理。