濫養？央視曝中國「殺人蜂」養殖業 6666元包教包會

商家在四川山區養殖生性兇殘、連眼鏡蛇都吃的虎頭蜂品種。（取材自央視）

虎頭蜂具有極強攻擊性，在中國各地不時傳出傷人甚至死亡事件，但盡管不少地區明確禁止虎頭蜂養殖，仍有業者大規模養殖，甚至公開在網路平台上販售，其中有商家一天就能賣出20噸蜂蛹，甚至在全國各地招攬學員，只要繳納6666元（人民幣，下同）的學費，就能「包教包會」虎頭蜂養殖技術，商家賺得盆滿缽滿。但虎頭蜂養殖對地方生物多樣性和生態環境產生的嚴重破壞，且目前監管處於灰色地帶，央視呼籲應明定禁止或限制性養殖。

據央視財經調查報導，在一些銷售虎頭蜂的直播間裡，虎頭蜂被明碼標價，以一隻1元到2元的價格進行銷售。直播間的主播強調這些虎頭蜂可以直接泡酒喝，也可以用於身體塗抹，但記者實地購買發現，這些都是「三無」產品。

四川樂山犍為縣一家啟緣胡蜂養殖場負責人張經理坦承，他的一些客戶將虎頭蜂泡的酒賣給消費者，都是招攬生意的噱頭，實際上並沒有什麽療效。他們養殖虎頭蜂最大的盈利點其實是賣蜂蛹，當地不少餐館都把蜂蛹當作特色菜品來售賣，價格還不低。

另一家位於雲南保山「志成胡蜂蜜 蜂養殖場」工作人員稱，養殖虎頭蜂主要還是靠銷售蜂蛹盈利，他們正在做雜交蜂王的嘗試，雜交的品種產量會更高。被稱作紅娘的虎頭蜂，體型大，繁殖能力強、適應性強、活動範圍大，具很強的對外攻擊性和掠食性，不僅對蜜蜂等益蟲傷害極大，破壞自然生態結構，還頻頻造成傷人事件，國內多地發文禁養。但一些養殖戶就是看中了這一特殊虎頭蜂品種繁殖力超強的特點，正在偷偷進行養殖。

湖南邵陽城步縣城步天秤農業開發有限公司劉總直言，公司養殖的就是攻擊性極強的紅娘虎頭蜂。單單銷售蜂蛹，公司就賺得盆滿缽滿。

位於雲南省龍陵縣的黃氏蜂業有限公司，是國內最早培訓虎頭蜂養殖技術的公司。公司負責人王總說，他們在全國各地都有學員，只要繳納6666元的學費，無論是小型虎頭蜂，還是紅娘這類大型虎頭蜂，養殖技術包教包會，還可以以學員價從公司購買蜂王和蜂窩。

昆明的雲南木水花野生菌交易市場的虎頭蜂蜂蛹交易區商家說，蜂蛹在雲貴川的銷量最大，一天能賣20噸。虎頭蜂蜂蛹動輒每斤上百元的價格令很多商家盯上了這項業務，大量養殖。