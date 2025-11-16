最年輕金雞影帝的來時路 高壓童年生活成易烊千璽養分

我的頻道

中國新聞組／北京16日電
易烊千璽在「小小的我」飾演腦麻痹患者，表現令人驚艷。（取材自南方娛樂網）
易烊千璽在「小小的我」飾演腦麻痹患者，表現令人驚艷。（取材自南方娛樂網）

易烊千璽昨拿下第38屆中國電影金雞獎最佳男主角獎，成為歷史上年齡最小的影帝獲得者。有人認為實至名歸，也有人問「為什麼是他？」有文章分析指出，易烊千璽在戲劇生涯上的成功，來自他的愛好「雕刻」，在劇情片「小小的我」中，他把自己「雕」進了那個名叫春和的腦癱少年裡，這源自於他高壓的童年生活，以及在和這段「為目標而活」的日子妥協的過程中所形成應對巨大名利場的「金鐘罩」。

據騰訊「文娛春秋」報導指出，易烊千璽曾在一次採訪中回憶，他母親因貧窮而高中輟學，南下深圳打工，她目睹了同事們孩子成為「留守兒童」的悲劇，並發誓她的孩子必須「與眾不同」，於是他從兩歲起就被母親從湖南老家帶到北京昌平回龍觀，五歲開始「訓練」中國舞、民族舞、現代舞、拉丁舞、街舞、魔術、葫蘆絲、手風琴、聲樂、架子鼓、書法、變臉，就為尋找那條「與眾不同」的賽道。

他的童年人生因此就是一個「項目」，而他母親是項目經理。這種以結果為導向的高壓童年，塑造了他是為一個「目標」而學的人格，讓他比同齡人更早地理解了「工作」的含意。但極端的內向和對「縫隙」的渴求，使他與「偶像」這個職業產生了排異反應，他的解決方案是「堅持不笑」，那張高級、疏離、寫滿故事的「電影臉」，就這樣被「磨」出來了。

2018年，易烊千璽17歲。他被導演曹盾選中，出演「長安十二時辰」。曹盾看中的，是他身上那種「與年齡不相匹配的成熟感」，「他有成為一個大材的可能性，」曹盾說，「這其中包含專業能力和自我約束能力」。「材料」是需要被「雕刻」的，巧合的是，易烊千璽在那段時間真的迷上了「雕刻」，他也開始把這種「雕塑」的方法論，用在表演上。

在拍完「滿江紅」後，他將近一整年的時間沒有接新角色，他「想玩點好玩的」，他要的是「變形」，然後，他等來了「小小的我」，演一個名叫劉春和的腦癱少年。他再次啟用了他的「雕塑法」，他設定了一個封閉準備期，把自己關在屋子裡，尋找狀態，經由不斷地看回放，不斷地自我「修正」——把自己「雕」進了某個狀態，「其實每一個劇組每一次拍戲的工作都是在塑造一個角色，都是在雕刻」。

有人問他，「你最好的朋友是誰？」「是自己」，他回答。花了24年，從一個被安排的「項目」，易烊千璽變成了一尊可以自主創作的「雕塑」。 而他最成功的作品，就是自己。

