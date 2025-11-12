我的頻道

未成年公校生上移民法庭遭ICE逮捕 紐約市府聲援

不想等事態惡化再溝通 曼達尼上任前將致電川普尋求合作空間

南寧1中學畢業生寫自傳體戀愛小說 疑涉逾百師生真名…網瘋傳

中國新聞組／北京12日電
疑為廣西南寧市第二中學孫姓畢業生創作的小說。（取材自現代快報）
疑為廣西南寧市第二中學孫姓畢業生創作的小說。（取材自現代快報）

近日，疑為廣西南寧市第二中學的孫姓畢業生創作的小說自傳體引發熱議，不少社交平台發帖稱，該小說以真實姓名、地點和事件記錄了女主和同校男友從初中到大學的感情糾葛， 據不完全統計，書中涉及100多位真實人物，包括師生、同學、親友及大學相關人員，均未化名。另外也涉及了南寧二中等校名和學校多個真實地名。

新民晚報報導，小說「星軌」中提及了「郭」姓、「趙」姓、「鍾」姓老師，「南寧市第二中學」官方微信公眾號中顯示， 的確有同名同姓的老師，此外南寧二中多處地名與小說中提及的學校地點也相同。有網友表示， 小說中描述了孫女和其男友在校園多處場所的親密行為，感情線涉及第三者、出軌等敏感話題，對青少年的價值觀會產生不良影響。

對此，南寧市教育局工作人員稱， 教育局已經介入核查相關情況，為防止因為輿情的擴大給老師造成二次傷害，「設置了保護個人隱私的（手段），已經對接了」。

報導指出，經檢索發現，孫女確與南寧二中一考入北大的畢業生同名。此外，有網友根據小說內容找到孫女和鄧姓男友的照片、公開資訊進行傳播，還有網友扒出文中出現的其他師生資訊。該行為是否涉及侵權？

河南澤槿律師事務所付建律師認為，作者若僅將小說用於個人閱讀，在朋友圈進行公開傳播，而傳播者未經作者許可，擅自將小說傳到網路，一方面侵犯了作者對作品的著作權中的信息網路傳播權，需承擔停止傳播、賠禮道歉、賠償損失等民事責任。

另一方面，若小說以高中為背景，情節未加虛構標註，易讓大眾誤以為學校管理混亂、校風不正，進而降低學校社會評價， 就可能構成對學校名譽權的侵犯。學校有權要求停止侵害、消除影響並賠禮道歉。

