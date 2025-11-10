一份66元人民幣「固體楊枝甘露」掀熱潮 部分門店芒果賣斷貨

新網紅美食固體楊枝甘露就席捲多個熱搜榜單。（取材自小紅書）

固體楊枝甘露紅了，這款由芒果為底，搭配厚厚的希臘酸奶、柚子、西米及爆爆珠的甜品，將經典港式楊枝甘露變成了可手持食用的版本。截至目前，小紅書 上已有超過1000萬人觀看製作教學，抖音 相關影片累計播放量接近6億次。

在這股熱潮之下，各類甜品烘焙門店迎來新一輪「排隊潮」。潮新聞報導，部分門店購買固體楊枝甘露需排隊半小時以上，一天可售出逾200份，甚至需提前預約。奶茶、酸奶、果切店與生鮮電商 平台也紛紛加入，搶搭這股網紅風口。

目前固定楊枝甘露成品的售賣價格普遍在20-40元(人民幣，下同)之間，有門店該產品的標價甚至高達每份66元。部分水果門店和生鮮平台的芒果也出現暫時斷貨情況，有甜品店家直言這兩天買不到大小合適的熟芒果，也有店主表示因為芒果漲價，要調整固體楊枝甘露的售價。

業內人士指出，固體楊枝甘露走紅並非偶然，其主要食材芒果與酸奶本就深受年輕消費者喜愛，再加上顏色鮮豔、適合拍照的特性，使其迅速成為社交平台的流量密碼。與過往網紅美食如黃油年糕、玉米蛋撻、奶皮子糖葫蘆相似，這款甜品憑藉微創新與可複製性，在視覺與味覺上雙重俘獲消費者。

不過，網紅美食的熱度往往來得快、去得也快。搜索發現，甚至有奶皮子糖葫蘆商家在自家商店上架了固體楊枝甘露，主打一個啥也不落下。