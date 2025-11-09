秦始皇祖母陵墓出土的長臂猿 證實為已滅絕新物種

秦始皇祖母夏太后陵墓出土的長臂猿，被確認為新物種—帝國君子長臂猿頭骨。 （取材自陜西省考古研究院）

新華社報導，由中國科學家領銜的國際團隊通過古DNA 測序技術發現，秦始皇祖母夏太后陵墓中出土的長臂猿是一個新物種，屬於冠長臂猿屬。該成果於北京時間8日凌晨發表在了國際期刊《細胞》（Cell）上。

報導稱，2004年，陜西省考古研究院在發掘秦始皇祖母夏太后陵園時，在第12號陪葬坑中發現包含長臂猿骸骨的動物骨骼群。2018年，中英科學家通過形態學研究認為其為長臂猿一新屬、新種，已經滅絕，並將其命名為「帝國君子長臂猿」。

2025年，中國科學院古脊椎動物與古人類研究所研究員付巧妹團隊通過提取該長臂猿牙齒上的古DNA進行測序，發現帝國君子長臂猿並不是一個新屬，而是一個新種。

「我們更正了此前的研究結果，確認帝國君子長臂猿是冠長臂猿屬的一個新物種，它與今天的海南長臂猿很像，是近親。」論文通訊作者、中國科學院昆明動物研究所研究員吳東東說。

新華社指出，帝國君子長臂猿出土位置位於陜西西安南郊秦始皇祖母夏太后陵墓東南側的第12號陪葬坑，同坑出土動物還有豹貓、猞猁、亞洲黑熊、丹頂鶴等，同時還出土有青銅鐵鏈及飼養器具。