紐時：深圳公司研發藥物 讓人類活到120歲

記者謝守真／即時報導
紐約時報指，深圳一家專注長壽醫學的新創公司正在研發一款號稱可將人類壽命延長至120歲的藥物。（新華社）
中共今年九三閱兵時，央視新聞意外錄下中國國家主席習近平與俄羅斯總統普亭討論「活到150歲、甚至永生」的對話，引發全球關注。《紐約時報》近日報導，深圳一家專注於長壽醫學領域的新創公司Lonvi Biosciences正在研發一款號稱可將人類壽命延長至100至120歲的藥物。

《紐約時報》指出，Lonvi Biosciences技術長呂清華（音譯，Lyu Qinghua）表示，「活到150歲絕對現實，幾年後這將成為現實。」該公司研發的抗老化藥丸以葡萄籽萃取物為基礎，這種分子能殺死那些本應死亡卻仍然存在、並損害健康細胞的衰老細胞。該公司據稱已經找到了一種方法，可以生產含有高濃度這類分子的膠囊。

呂清華還大膽預測稱，「五到十年內，不會再有人得癌症」。該公司執行長葉子皓（Zico Yip）則表示，此一市場潛力巨大，並聲稱「有錢人就像秦始皇一樣，都在尋找永生」，「或至少更長的生命。」

報導提到，追尋「長生不老藥」的歷史在中國延續兩千多年，從秦始皇時代的求仙丹到今日的生技研究。如今，隨著大陸官方希望在生物科技、人工智慧與先進技術上「趕超西方」，加上民間投資湧入，並將長壽產業納入國家優先項目，北京當局投入數十億資金發展相關研究。

哈佛醫學院教授格拉季雪夫（Vadim Gladyshev）稱，大陸研究團隊進步迅速，「幾年前幾乎什麼都沒有，當時西方還遙遙領先，如今已在快速追趕西方。」據中共中央黨報《人民日報》報導，中國2024年平均壽命達79歲，高於全球平均，但仍落後於日本的85歲，更遠低於習近平提到的「150歲」。

另，報導指，除官方層面外，長壽熱潮也在中國民間蔓延。上海公司「Time Pie」原本販售營養補充品，現轉向舉辦科學會議並出版雜誌《慢老．好活》。Time Pie聯合創辦人甘宇表示，「以前只有美國富豪談長壽，現在中國人也開始關心並有錢追求更長壽命。」

成都的SuperiorMed則宣稱經營「全球最大長壽醫院」，並推廣尚不存在的「永生島」，構想為結合預防醫學與豪華養生的場所。

美國醫師、Barzilai Longevity Consulting公司創辦人巴茲萊（David Barzilai）指，許多藥物雖能延長動物壽命，但在人類身上效果有限。他說，「中國正越來越重視老化與長壽研究，但關鍵不在做得多，而在做得更好。」

