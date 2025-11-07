中留學生「擠占」美國人入學機會？港媒：美研究打臉范斯

圖為一些留學生在美國參加畢業典禮時揮舞中國國旗。（新華社資料照）

據港媒報導，美國一家非營利研究機構近日發表研究指出，每100名中國大學畢業生中，大約有3至4人前往美國繼續深造，這推動了美國高校相關課程的擴展；每增加100名中國碩士生，美國大學就會新增約一個STEM（工程和數學）碩士項目。報導指這項研究結果與部分美國政客指中國留學生 正「擠占」美國本土學生入學機會說法相矛盾。中國媒體具稱這份研究結果打臉了美國副總統范斯 。

據觀察者網報導，香港 「南華早報」當地時間6日報導稱，非營利機構美國國家經濟研究局近日發表最新研究稱，中國高校的大規模擴招不僅帶來了大批出國留學的學生，也對美國高校產生了可測量的影響。中國在美留學生數量的增加，推動了美國高校擴展課程，從而為美國學生帶來了更多教育資源。

研究結果顯示，在每100名中國大學畢業生中，大約有3至4人前往美國繼續深造，其中大多數攻讀科學、技術、工程和數學（STEM）領域的碩士學位，這推動了美國高校相關課程的擴展。研究並發現，每增加100名中國碩士生，美國大學就會新增約一個STEM碩士項目。

報導指出，這項研究的結果與部分美國政客的說法相矛盾，其中一種典型的無根據言論是中國留學生正在「擠占」美國本土學生的入學機會。

報導指出，今年3月，美國副總統范斯在接受美媒採訪時稱，「一些中國寡頭每年花10萬美元」正在占據「來自美國中西部的中產階級孩子」的名校學位。

然而，研究人員指出，中國學生湧入美國實際上幫助創造了更多學位名額，惠及美國學生及其他國際學生，他們將這種現象稱為「擠入效應」。數據顯示，「每增加一名中國碩士生，美國碩士生人數平均增加約0.26人」。

這種益處不僅體現在校園內。研究稱，擁有更多中國留學生的大學城，由於留學生帶來的經濟活動，往往呈現出更快的就業增長和更強勁的地方經濟。

華盛頓智庫昆西國家事務研究所的研究員丹尼斯·西蒙表示，這項研究「具有創新性」，因為它揭示了中國國內教育政策如何在國際上產生外溢效應。

他強調，研究人員通過結合中國的高校招生數據與美國的簽證及大學數據，量化了中國教育政策如何跨越國界產生影響。「這為論證中國高等教育擴張不僅有利於國內發展，也對美國高等教育和地方經濟產生積極影響，強化中美關系中‘人才與培訓全球化’的維度，提供了有價值的依據」。