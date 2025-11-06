研究報告顯示：中國三線以下城市 特色民宿興盛

我的頻道

中國新聞組／北京6日電
近年中國民宿產業在三線及以下城市、縣鎮和農村地區發展越來越興盛，形成新的經濟增長點。圖為遊客在秦皇島市撫寧區大新寨鎮小河峪村的一處民宿內休息。（新華社）
近年中國民宿產業在三線及以下城市、縣鎮和農村地區發展越來越興盛，形成新的經濟增長點。圖為遊客在秦皇島市撫寧區大新寨鎮小河峪村的一處民宿內休息。（新華社）

第11屆全國民宿大會4日在安徽省安慶市岳西縣舉辦。會上發布的「2025全國民宿產業發展研究報告」顯示，中國民宿產業呈現下沉市場（指三線及以下城市、縣鎮和農村地區市場）成增量藍海、規模化助推民宿聚集的市場布局。

中新社報導，報告稱，隨著小城遊、奔縣遊興起，更多寶藏目的地湧現也推動民宿產業繼續向低線城市滲透。當前中國各地形成了大批特色鮮明、品牌辨識度強的民宿集群，作為融合當地特色、文化為一體的新型生活方式集群，民宿集群已成為未來民宿產業突破發展的重要方式。 　　

在經營態勢上，民宿經營的數位化成為大勢所趨。為最大化吸引旅遊者，民宿越來越重視自身品牌、故事標籤的打造。

報告分析，當前中國民宿面臨行業管理存短板（弱點）、發展水平不均衡、業態競爭衝擊大、企業經營水平低、產品競爭力下降、學術研究支撐弱、媒體關注度流失的問題和挑戰。 　　

報告建議，民宿業要健全機制體系，規畫引導規範行業發展；推動區域協作，強化標竿引領與結對幫扶；明確核心價值，走特色化品質化發展道路；強化實證研究，推動「產學研」深度融合；主動創造內容，突破流量困境變長紅；加強人才培育，夯實行業發展基礎支撐。 　

根據報告，截至2025年9月，中國新增民宿類市場主體6萬5125家，排名前五的省份為廣東省、雲南省、河南省、四川省和黑龍江省。

