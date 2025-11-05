山西女學生校門口買烤腸被副校長沒收鑰匙 大批民眾聲援打卡

大批學生和民眾打卡買烤腸聲援女生。（視頻截圖）

山西大同校園近日發生一起「烤腸風波」。一名女中學生在校門口攤檔買烤腸，因為電動車停放在校門學生出行通道上，被副校長強行收走鑰匙。從網上流傳影片可看到，女學生哀求副校長歸還鑰匙，但不被理會。事件引發大批網友同情女學生遭遇，質問「買個烤腸也犯法嗎？」更有民眾到校門口手持澱粉腸聲援女學生。

綜合觀察者網等媒體報導，事發生在1日，大同市第四中學（簡稱「大同四中」）一名女生在校門口攤檔買烤腸，被副校長阻攔，並強行奪走其電動電單車鎖鑰匙和家門鑰匙。網傳影片顯示，女學生當場大聲哭喊：「還給我，你還給我」，穿綠色背心的工作人員並未理會，並繼續走向校門內，還說「看我給不給你」。影片拍攝者稱，女學生追進學校，被口頭批評後才拿回鑰匙。 女學生哭喊和副校長拉扯想拿回鑰匙。（視頻截圖）

事件曝光後，大批網友同情女生的遭遇，質問：「買個烤腸也犯法嗎？」有評論則指出，學校此舉意在壟斷學生飲食，讓學生只能在校內食堂消費。

事件在網路上不斷發酵，2日起，有網友和學生前往大同四中買烤腸，還拍照上傳至網路，藉此抗議校方的粗暴行為，並聲援該名女學生。3日晚上更傳出有一名疑似學校女職員試圖驅趕現場的聲援者。

大同市第四中學校4日針對此事在微信公眾號上發布通報，稱該校在事發後成立工作專班開展調查發現，當天（1日）中午12時，該校一名學生在購買小吃時，將電動自行車停放在校門學生出行通道上。當時正值放學人流高峰，為避免造成擁堵，影響其他同學，當值副校長勸離未果，拔下該同學車匙，引發爭執。

通報指出，事情發生過程中，雙方均有不當行為，經批評教育，均認識到錯誤，達成互相諒解，並當時歸還該同學車鑰匙。通報稱，校方下一步將加強管理，避免此類事件再次發生。