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「又白幹」…高考釘子戶梁實 第29次成績差本科線13分

中國新聞組／北京26日電
梁實第29次高考差本科線13分。(取材自極目新聞)
梁實第29次高考差本科線13分。(取材自極目新聞)

四川省2025年高考成績25日公布，第29次參加高考的「高考釘子戶」梁實查到了他的成績，總分454分，比四川省歷史類本科線差13分。梁實表示，明年是否再考不好說，「今年又白幹一年」。

極目新聞報導，分數公布前，梁實說，看到歷史類本科批次的467分「嚇了一跳」，感覺分數線有點高。梁實表示，按他的習慣，他都是在考試前估分，在考前估計能考500分左右，但是考完覺得成績不理想，才會覺得分數線有點高。他也不好詳細估計自己到底能得多少分，不過分數沒出來前，還是抱有期待，「我也想考上了去讀書」。

據報導，梁實的第29次高考成績：總分454分，其中語文95分、數學85分、英語88分、歷史52分、思想政治67分、生物學67分。2025年，四川省普通高校招生錄取控制分數線中，歷史類本科批次為467分，高職（專科）批次為150分。

對於這一分數，梁實告訴記者，明年是否再考也不好說，「今年又白幹一年」。

梁實也提到，根據多年參加高考總結的失敗原因，他也想給在校學生一點建議：一定要珍惜在校時光，珍惜學校和老師的約束，「離開學校後回想起來會發現，這種約束是很有用的。」他說，他認為自己的理解能力是可以的，但離開學校缺乏這種約束，要想取得很好的成績就不容易了。

報導指出，梁實1967年生於四川仁壽縣，1983年起開始報名參加高考，至2024年已經參加過28次高考，均以失敗告終。2024年他第28次高考的成績為總分446分，低於四川省高考文科本科第二批分數線457分，其中語文107分，數學91分，外語89分，文科綜合159分。

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