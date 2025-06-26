獻情懷、祭獎金 名校搶尖子生 瀋陽715分考生 電話被打爆
2025年各省高考成績和錄取分數線公布，中國各大高校火速進入「搶人」大戰模式。北京大學、清華大學等為代表的諸多知名高校主動出擊，不僅精準掌握各知名高中高考成績，並通過在全國各地布局的招生組，第一時間通過電話、面談等方式向優秀考生拋去橄欖枝，或是給出如新生獎學金、由學長學姐祭出「情懷」攬才或優先選擇專業等優厚條件吸引高分考生報考。
據大公報報導，6月24日，遼寧省2025年高考成績發布，瀋陽考生林汐禹以715分的優異成績引發廣泛關注。在接受媒體採訪時，林汐禹電話不斷，期間一通來電險些被他掛斷，電話那頭正是北京大學招生組成員。林汐禹後續則表示，自己的理想院校是清華大學。
清華、北大、復旦等諸多名校早前就已公布各地招生組聯繫方式，清華、北大在北京招生組老師負責範圍甚至精確到人大附中、清華附中、北京四中等知名高中。高考成績一出，招生老師就以最快速度獲取高分考生信息，並第一時間與他們取得聯繫。招生團隊還會帶上當地校友、往屆學長學姐分享成功經歷和校園生活，試圖用情懷將學弟學妹拉進自己大學。
有考生表示，招生老師會詳細介紹本校的優勢專業、培養方案及未來的發展前景，還會給出例如新生獎學金、優先選擇專業等優厚條件。
有新疆的考生在社交媒體上發文表示，「接到了人大招生組的電話，讓我衝一下」。據悉，中國人民大學於本月中旬舉辦2025年本科生招生組出征儀式，派出了多達31個招生組。東南大學舉辦校園開放日暨大型高招諮詢會，現場設置了「硬核科技／大國重器展示區」，集中呈現東南大學的最新科研成果。
軍事院校也成為招生熱門。湖北武漢的一場招生諮詢會上，國防科技大學、陸軍防化學院、海軍航空大學、網絡空間部隊信息工程大學、信息支援部隊工程大學等近十所軍校，成為現場最火熱的展位。有家長表示，軍校的優勢在於免學費，還有津貼，就業也比較穩定。孩子如果願意投身國防建設，家長肯定支持。
在諮詢和決策過程中，家長普遍比較關心心儀專業的未來發展，而考生則更多偏向注重興趣。也有不少考生早早明確了目標專業，接到名校邀約後，第一時間奔赴現場。
另據極目新聞報導，湖北高考成績25日出爐，今年高考成績全省物理類前20名均被屏蔽。來自武漢市第二中學的黃彥鈞便是其中一員，這位物理方向的學子，憑藉在第40屆中國數學奧林匹克競賽中摘得金牌的實力，早已提前入圍北京大學數學英才班。按規則，他高考成績只須達到湖北省本科特殊線即可順利升入北大。
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