獻情懷、祭獎金 名校搶尖子生 瀋陽715分考生 電話被打爆

北京2025年高考成績25日公布，眾多考生和家長參加在北京石油化工學院清源路校區舉行的高校招生諮詢會。 (中新社)

2025年各省高考 成績和錄取分數線公布，中國各大高校火速進入「搶人」大戰模式。北京大學、清華大學等為代表的諸多知名高校主動出擊，不僅精準掌握各知名高中高考成績，並通過在全國各地布局的招生組，第一時間通過電話、面談等方式向優秀考生拋去橄欖枝，或是給出如新生獎學金、由學長學姐祭出「情懷」攬才或優先選擇專業等優厚條件吸引高分考生報考。

據大公報報導，6月24日，遼寧省2025年高考成績發布，瀋陽考生林汐禹以715分的優異成績引發廣泛關注。在接受媒體採訪時，林汐禹電話不斷，期間一通來電險些被他掛斷，電話那頭正是北京大學招生組成員。林汐禹後續則表示，自己的理想院校是清華大學。

清華、北大、復旦等諸多名校早前就已公布各地招生組聯繫方式，清華、北大在北京招生組老師負責範圍甚至精確到人大附中、清華附中、北京四中等知名高中。高考成績一出，招生老師就以最快速度獲取高分考生信息，並第一時間與他們取得聯繫。招生團隊還會帶上當地校友、往屆學長學姐分享成功經歷和校園生活，試圖用情懷將學弟學妹拉進自己大學。

有考生表示，招生老師會詳細介紹本校的優勢專業、培養方案及未來的發展前景，還會給出例如新生獎學金、優先選擇專業等優厚條件。

有新疆 的考生在社交媒體上發文表示，「接到了人大招生組的電話，讓我衝一下」。據悉，中國人民大學於本月中旬舉辦2025年本科生招生組出征儀式，派出了多達31個招生組。東南大學舉辦校園開放日暨大型高招諮詢會，現場設置了「硬核科技／大國重器展示區」，集中呈現東南大學的最新科研成果。

軍事院校也成為招生熱門。湖北武漢 的一場招生諮詢會上，國防科技大學、陸軍防化學院、海軍航空大學、網絡空間部隊信息工程大學、信息支援部隊工程大學等近十所軍校，成為現場最火熱的展位。有家長表示，軍校的優勢在於免學費，還有津貼，就業也比較穩定。孩子如果願意投身國防建設，家長肯定支持。

在諮詢和決策過程中，家長普遍比較關心心儀專業的未來發展，而考生則更多偏向注重興趣。也有不少考生早早明確了目標專業，接到名校邀約後，第一時間奔赴現場。