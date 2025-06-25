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1碗麵開價558元人民幣還收筷子費？杭州麵館遭網暴有內情

中國新聞組／綜合報導
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一碗558元的麵。(取材自瀟湘晨報)
一碗558元的麵。(取材自瀟湘晨報)

美食博主「葉來香」拍攝視頻挑戰用葉雕作品換一頓飯，在杭州一家麵館碰壁。視頻中顯示，該麵館一碗麵標價558元人民幣（77.8美元），且筷子也需收費，網友熱議天價麵、網暴麵館。該杭州麵館老闆吳先生事後爆料，「葉來香」的視頻有劇本，配合演了4個小時，筷子收錢也是想要製造話題。

瀟湘晨報報導，該麵館自2022年以來菜單不斷調漲，從258元（人民幣，下同）漲至418元，再升至如今的558元。吳先生回應「定價高不是為博流量，我認為我的廚藝值這個價格，否則不會留下這麽多回頭客」。

吳先生表示，558元的麵食包含黃鱔、基圍蝦及小鮑魚。他稱，之前了解過市場價格，定價是自己的自由，吃不吃是客人的權利，558元的麵每天能賣很多份，「這是你情我願的事」。有時顧客多，他一個人忙不過來，就通過漲價減少人流量，他認為這是自己的定價原則，沒損害別人的利益。

吳先生說，近兩個月與20多位探店博主合作，「葉來香」是其中一位。這條探店視頻從頭至尾都有劇本，收筷子錢也是「葉來香」為製造話題設計的效果，實際上筷子不收費。

事件發酵後，吳先生稱遭遇大量騷擾電話和辱罵短信，對此難以容忍。不過他表示麵館生意未受影響，老顧客不在意負面評論。

部分網友認為一碗558元的麵確實太貴，「有錢人的世界咱不懂」，直言「黃鱔、基圍蝦並不是什麼高檔食材，特別是小鮑魚更不值錢」。但也有網友力挺麵店老闆，「我覺得沒任何問題，你覺得貴不去吃就行了」。

麵店老闆不同意用葉雕換麵。(取材自抖音)
麵店老闆不同意用葉雕換麵。(取材自抖音)
抖音博主用葉雕換食物。(取材自抖音)
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