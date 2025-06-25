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內蒙狀元真厲害 高考713分刷新紀錄 北大連夜上門搶人

中國新聞組／綜合報導
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內蒙古包頭市九十五中學生潘睿高考713分。(取材自極目新聞／受訪者供圖）
內蒙古包頭市九十五中學生潘睿高考713分。(取材自極目新聞／受訪者供圖）

高考成績放榜，內蒙古包頭市第九十五中學一名考生考了713分，是該校今年最高分，刷新內蒙古紀錄，北京大學招生辦老師連夜上門招生。

極目新聞報導，包頭市第九十五中一名老師說，考713分的同學名叫潘睿，「孩子平時在學校就非常優秀，平時可以排到全校前十名。」老師說，當天晚上有北大招生辦老師專程趕到學校和潘睿溝通。

網友發布的視頻顯示，此前潘睿預估高考成績為680分到700分之間。在被問到有什麼學習技巧時，潘睿稱，平時應該多注重複習，不要盲目去刷題，也要培養自己的興趣愛好，注重勞逸結合，提高學習效率。「我現在還沒有想好要報哪所高校，目前傾向於北京大學。」潘睿說。

包頭市第九十五中另一位高考700分的學霸張書涵稱，自己語文考了136分、數學139.5分、英語146分、物理92.5分、化學91分、生物95分。現場老師都紛紛為他豎起了大拇指。

此外，包頭、呼和浩特等多地網友反映，高考成績放榜後，凌晨有人燃放煙花爆竹慶祝。有網友認為，金榜題名固然值得慶祝，但能否改下時間，不要打擾到大家，畢竟很多人第二天還要上班上學。

據IP地址為內蒙古的網友24日凌晨0時19分發視頻吐槽稱，「都半夜了，第九十五中學依然在放炮，家裡孩子被嚇得哇哇大哭，沒人管嗎？」

第九十五中學的一位老師稱，會和學校反饋一下民眾的感受，「不光是我們，北方都比較盛行。」

包頭市第九十五中學半夜放煙火引來附近居民抱怨。（取材自抖音）
包頭市第九十五中學半夜放煙火引來附近居民抱怨。（取材自抖音）

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