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500創富榜／張一鳴擁4815億躍中國首富 梁文鋒進前10

記者黃雅慧、陳湘瑾／綜合報導
字節跳動創辦人張一鳴成為「500創富榜」首富。(路透)
字節跳動創辦人張一鳴成為「500創富榜」首富。(路透)

AI浪潮席捲，同時也成為致富密碼。中國「新財富」雜誌發布2025年「500創富榜」，榜單前十強大多涉及AI。字節跳動創始人張一鳴以4815.7億元人民幣（約671.4億美元）持股估值首次問鼎首富，其財富主要來自字節跳動21%的股權。深度求索（DeepSeek）創始人梁文鋒以1846億元財富首次上榜即闖入前十名。

500創富榜於24日發布，該榜單以持股總市值來估算財富。據「新財富」雜誌統計，今年上榜的500位企業家（或家族）總持股市值為13.7兆元，年增11%，平均持股市值為273.8億元，上榜門檻為66.2億元，持股市值在100億元以上的企業家有341位。

排名前十富豪分別為字節跳動的張一鳴、農夫山泉創辦人鍾睒晱、騰訊控股董事長馬化騰、拼多多董事長黃崢、寧德時代董事長曾毓群、小米集團董事長雷軍、阿里巴巴創始人馬雲、美的集團創辦人何享健家族、網易董事長丁磊與深度求索創辦人梁文峰。

從前十名上榜富豪觀察，AI效應明顯，比如字節跳動旗下AI產品矩陣表現亮眼，包括豆包、即夢、豆包愛學三款產品均躋身中國國內月活前十原生AI應用，推動公司估值逐步攀升；梁文鋒則憑藉DeepSeek-R1大模型「低成本+高性能」策略迅速崛起，彭博調研給予其300億美元估值預期。

此外，在AI敘事帶動下，騰訊董事會主席兼首席執行官馬化騰、阿里巴巴創始人馬雲、網易公司首席執行官兼董事丁磊等財富值均明顯提升。

此前連續四屆蟬聯第一名的鍾睒睒今年降至第二名，持股市值為3,624.1億元，較2024年的4562.7億元減少21%。鍾睒睒控股的主要公司包括農夫山泉和萬泰生物，持股市值下降的原因或出在於AI領域沒有太多突出表現。

此前從未進榜的梁文鋒今年首度登榜即名列第十名，DeepSeek-R1大模型推出隔月的月活躍使用者即突破1.8億。但由於DeepSeek尚未開啟對外融資，目前對該公司的估值還面臨較大分歧。

另從產業分布觀察，從產業分布來看，TMT（數位新媒體產業）、醫藥生物、日用消費成為創富前三大賽道，分別貢獻110人、54人、53人。

其中，TMT行業以110人上榜、總財富3.34兆元絕對優勢位居創富第一賽道，較去年同期新增22人。據統計，今年上榜的晶片產業鏈企業家高達36位，在總榜單中占比為7%。

在區域部分，今年的前十名中，有四位來自浙江杭州。榜單還顯示，除了AI主導，年輕化也是今年前十強榜單的重要特徵。今年的前十名中，55歲以下的企業家已占據六席，其中有三名為「80後」，也就是梁文峰、張一鳴以及黃崢，他們都不到45歲。

深度求索創始人梁文鋒以1846億元財富，闖入「500創富榜」前十名。(取材自微博...
深度求索創始人梁文鋒以1846億元財富，闖入「500創富榜」前十名。(取材自微博)

AI DeepSeek 張一鳴

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