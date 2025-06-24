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中國貴州強降雨 高速公路一路段垮塌 貨車司機懸空被救

記者謝守真／即時報導
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貴州持續降雨，央視新聞指出，24日上午7時40分許，G76廈蓉高速格都線廣西至貴州都勻方向K1264處（貴州省三都縣境內）猴子河特大橋，因持續強降雨誘發山體滑坡（土石流），導致引橋發生垮塌。官方通報，目前現場暫無人員傷亡，事件相關原因調查正持續進行當中。(取材自貴州日報微博)
貴州持續降雨，央視新聞指出，24日上午7時40分許，G76廈蓉高速格都線廣西至貴州都勻方向K1264處（貴州省三都縣境內）猴子河特大橋，因持續強降雨誘發山體滑坡（土石流），導致引橋發生垮塌。官方通報，目前現場暫無人員傷亡，事件相關原因調查正持續進行當中。(取材自貴州日報微博)

中國貴州持續降雨，央視新聞指出，24日上午7時40分許，G76廈蓉高速格都線廣西至貴州都勻方向K1264處（貴州省三都縣境內）猴子河特大橋，因持續強降雨誘發山體滑坡（土石流），導致引橋發生垮塌。官方通報，目前現場暫無人員傷亡，事件相關原因調查正持續進行當中。

貴州廣播電視台新聞中心旗下微信公眾號「動靜貴州」，24日上午11時33分發布消息指出，當天5時51分，交通部門巡查發現G76廈蓉高速格都線（四格收費站與三都收費站之間）K1264上行猴子河特大橋引橋橋體變形，立即對上行路段實施交通管制，7時11分，對該路段實施雙向交通管制。

動靜貴州提到，經初步核實，橋梁垮塌時，橋上有1輛貨車（車上人員已被救出），現場無人員傷亡。橋下有3輛車輛，為附近村莊的施工車輛，透過無人機觀測，車內無人員。緊急、公安、交通運輸等部門已緊急赴現場指揮搶險，制定繞行計畫。橋梁垮塌原因調查及後續工作正在進一步進行中。

另，湖南日報報業集團主管的《瀟湘晨報》指，有事發當時影片顯示，1輛紅色貨車車頭已經騰空，車身還留在路面，有司機待在車頭向周圍求救。三都縣緊急管理局工作人員表示，消防已全部趕到現場，被困司機已救出。對目擊者在現場看到的橋下2輛車輛，該工作人員稱可能是從兩邊村莊掉下來的，目前暫未看到車內有人。當地處於斷網斷路斷電狀態。垮塌路段附近的居民報告此事，已有人員攜帶衛星電話趕往垮塌現場。

消息一出，有不少中國網友在微博討論，「橋墩子在，為什麼是山體滑坡（土石流）…這種事故能不能預防下？」有人揶揄道，「幾場雨就不行了？」還有人表示，「基建狂魔，中國質量」，「這種規模的大橋垮塌…，是品質問題嗎？」此外有網友建議，「貴州下了大半個月雨，山體泡水太久了」，「降雨嚴重，易塌方地方應該提前禁行，超級嚴格的執行。很多工程的安全度完全不夠。」

6月24日，貴州高速路上的猴子河特大橋（貴州省三都縣境內）突然垮塌，一輛貨車車頭...
6月24日，貴州高速路上的猴子河特大橋（貴州省三都縣境內）突然垮塌，一輛貨車車頭懸在半空，司機被困。官方通報，目前被困司機已救出。(取材自瀟湘晨報公眾號)
貴州持續降雨，央視新聞稱，24日上午7時40分許，G76廈蓉高速格都線廣西至貴州...
貴州持續降雨，央視新聞稱，24日上午7時40分許，G76廈蓉高速格都線廣西至貴州都勻方向K1264處（貴州省三都縣境內）猴子河特大橋，因持續強降雨誘發山體滑坡（土石流），導致引橋發生垮塌。(取材自貴州日報微博)

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