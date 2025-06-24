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北大上課第1天就做了決定 小伙辦退學 1年後考上清華

中國新聞組／北京24日電
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河南小伙郭恩惠「從北大退學一年後考上清華」。(取材自中國青年報)
河南小伙郭恩惠「從北大退學一年後考上清華」。(取材自中國青年報)

近日，河南小伙郭恩惠因「從北大退學一年後考上清華」引發關注，對外界批評他「擠占北大名額」的爭議，他坦言因不愛護理專業，在第一天上課後就決定退學。他復讀考上清華後，又從電力工程轉到軟件工程專業。在高考放榜之際，郭恩惠建議學子，選填志願時一定要充分了解專業內容，想明白自己要走的路，「別將就」。

來源：YouTube

中國青年報報導，2019年，郭恩惠以669分考入北京大學醫學院護理專業。「上第一堂禮儀課時，老師發了護士服和帽子，讓我們戴著相互交流，我突然意識到這不是我熱愛的行業。」他說，自己從小成績優異，更嚮往工科和互聯網領域，當天便申請退學。父母支持他的決定，他隨即返回河南復讀。

2020年，郭恩惠以716分考入清華大學能源與電器類專業。(取材自中國青年報)
2020年，郭恩惠以716分考入清華大學能源與電器類專業。(取材自中國青年報)

郭恩惠稱，選擇學醫並非家庭逼迫，「我來自焦作農村家庭，父母文化水平有限，當初報北大是因為沒系統研究專業，服從調劑後被護理專業錄取。」他坦言，填報志願時過度看重名校光環，忽視了專業與興趣的匹配，「退學不是光榮的事，一年時間也是浪費，不建議效仿」。

2020年，郭恩惠以716分考入清華大學能源與電器類專業。

九派新聞報導，對於「擠占名額」的質疑，郭恩惠表示：「我暫時沒有想到反駁的理由，但是對於當時的我來說，選擇北大的護理專業就是一個深淵。我覺得我應該是有權利退後一步的，所以對於當時的我來說，我只能這麼著。」

值得注意的是，在清華上大二時，郭恩惠又從電力工程專業降級轉到了軟件工程專業，在清華待了五年。目前，郭恩惠正在北京實習，9月將開啟清華研究生階段學習。

郭恩惠說，現實中的大學沒有影視作品裡的悠閒，任何領域的深入都需要艱辛努力，但名校給了他看世界的機會，「願每個考生都能在熱愛的領域發光」。

網友說，「尊重個人選擇。人家的原因說的很清楚了，服從調劑後被迫選了自己不喜歡的專業」、「人家有實力搶占名額，有本事你可以拿比他更高的分去擠占他的名額呀」、「北大醫學院護理專業？這絕對人才浪費！護理專業讓一般大學本科已經很高起點了」。

2019年，郭恩惠以669分考入北京大學醫學院護理專業。(取材自中國青年報)
2019年，郭恩惠以669分考入北京大學醫學院護理專業。(取材自中國青年報)

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