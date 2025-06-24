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是情感反詐還是厭女？中國產影遊暴紅 賣贏黑神話

記者黃雅慧／綜合報導
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「情感反詐模擬器」一舉登頂Steam中國區熱銷榜。(取材自百度百科)
「情感反詐模擬器」一舉登頂Steam中國區熱銷榜。(取材自百度百科)

中國知名3A遊戲「黑神話：悟空」日前開啟其發售來的首次折扣，成功登頂Steam中國區熱銷榜第一。不過僅登頂一天就被反超，剛剛發售且備受爭議的國產影遊「情感反詐模擬器」一舉登頂Steam中國區熱銷榜，以及全球熱銷榜前三（免費遊戲除外）。而該款遊戲也引發情感反詐與厭女的性別對立的爭議。

「情感反詐模擬器」號稱是中國國內首款以「情感反詐」為主題的互動影遊，由香港導演胡耀輝（代表作「一路向西」）執導。快科技報導，官方曾表示需要37萬份才能回本，不過數據顯示，「情感反詐模擬器」在Steam平台的預估銷量已經達到了53.89萬份。銷售額達到了230萬美元。

據了解，「情感反詐模擬器」此前名稱「撈女遊戲」，玩家將扮演「情感獵手」，深入「撈女」組織核心，在非第一人稱沉浸式影像中，在欺騙與誘惑之間做出關鍵抉擇。這款遊戲包含472分鐘影像、200+選項、38個結局。

遊戲內置的14萬字「戀情知識檔案」被許多男性玩家稱為「防騙聖經」，詳細拆解「養魚套路」「情緒操控」等陷阱。遊戲的「互助留言板」湧現大量真實案例，如「3個月為主播花10萬」「相親遇索財陷阱」等，成為男性情感宣洩的出口。

北京青年報評論，這款現象級遊戲透過互動敘事手法，抽絲剝繭地拆解情感詐騙、經濟勒索等現實陷阱，將遊戲打造成一堂生動深刻的反詐公開課，期間玩家能系統學習情感知識、深入思考兩性關係。

然而，也有也有部分玩家對遊戲提出尖銳批評，認為其敘事存在嚴重偏見。極目新聞20日在一篇評論文章中稱，「撈女遊戲」涉嫌煽動性別對立、污名化女性而引爆輿論場，導演的B站帳號在遊戲上線首日就被封禁。文章批評所謂的「互助留言板」淪為厭女、恨女言論的集散地，標榜的「反詐教育」實則是異化個體創傷，煽動群體對立的遮羞布。

備受爭議的中國影遊「情感反詐模擬器」反超黑神話悟空，一舉登頂Steam中國區熱銷...
備受爭議的中國影遊「情感反詐模擬器」反超黑神話悟空，一舉登頂Steam中國區熱銷榜。(取材自快科技)

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