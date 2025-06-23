蘇超場邊廣告牌 出現常州1家大排檔 然後…老闆娘求饒

球場邊的廣告牌中，夾在一眾高端大氣的知名贊助商中的，是「東哈·東北街邊燒烤」的大排檔廣告牌。(取材自極目新聞)

一夜之間，江蘇省常州一家叫「東哈·東北街邊燒烤」的店鋪火了。21日晚，「蘇超」第五輪常州VS南京開打，「東哈·東北街邊燒烤」店名出現在場邊贊助商廣告牌中，觀眾們訝異「一家大排檔也可以成為蘇超贊助商，常州太接地氣了」，賽後湧入這家與京東等知名贊助商「齊名」的「世界品牌」店裡消費打卡，讓這家街邊燒烤店迎來了潑天流量，老闆娘忙得直求饒說「過幾天再來吧」。

極目新聞報導，21日晚的蘇超第五輪比賽，球場邊的廣告牌中，夾在一眾高端大氣的知名贊助商中的，是一個名叫「東哈·東北街邊燒烤」的大排檔的廣告牌，迅速引發了熱議。

在球場內，有球迷迅速掏出手機搜索了該店：「真的是一家大排檔，這也可以成為蘇超的贊助商？咱常州真是太接地氣了，比賽後必須得去品嘗下。」有網友到該店的社交媒體帳號下留言恭喜：「你們大排檔已經是和喜力、京東並列的世界品牌了。」還有人評論：「是不是常州隊來你們店吃燒烤沒付錢，就拿一塊廣告牌來抵？」

一位當地球迷說，21日她和朋友一行8人看完比賽後，就去了東哈·東北街邊燒烤吃宵夜，「環境一般，但是味道很好，很接地氣，我們都覺得很好吃。」她說，「一個燒烤店和那麼多大品牌出現在同一個贊助商序列，常州真的可以做到萬物包容。」

東哈·東北街邊燒烤老闆娘22日發布視頻解釋，6月7日，她在手機上刷到蘇超常州賽區誠邀合作夥伴的廣告，於是就嘗試聯繫了一下，「沒想到蘇超特別接地氣，讓我們通過審核了。」她還表示，自己和丈夫都是普通市民，「並不像網友猜測的那樣，是有什麼背景才能成為蘇超贊助商。」

該老闆娘稍後再次發視頻表示，店裡這次在蘇超曝光後客流量大增，但承接能力有限，因此可能上菜會慢一些，請顧客多擔待。她還提醒，「不著急的顧客過幾天再來，可能體驗感會更好。」

燒烤店老闆王先生說，因為相關協議等因素，不便對外透露具體的贊助費用，但可以肯定的是，絕對不可能像網上傳的「300萬」那麼離譜，「我們就是一家普通的燒烤店，幾年掙個300萬都很費勁，更不要說拿出這麼多錢去贊助了」