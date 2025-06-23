寧波東方理大1年學費9.6萬 首屆免費讀 網疑能否持久？

寧波東方理工大學鳥瞰效果圖。（取材自澎湃新聞）

由「中國晶片首富」韋爾股份創始人虞仁榮規畫創辦的寧波東方理工大學獲批成立，近日學校發布2025年普通高校招生章程，只面向浙江省招生，每學年學費達9.6萬元（人民幣，下同，約1.3萬美元），高昂學費讓網友咋舌。但其實該校將對2025級本科生提供四年學費等額獎學金，等於免費上大學。但也引發外界質疑，此「福利」若第二屆無法繼續，如此貴的學費誰念得起？

澎湃新聞報導，寧波東方理工大學是民辦學校，背後主要出資人是韋爾股份創始人虞仁榮。該校定位為小而精、研究型、國際化的新型研究型大學，注重基礎研究、突出前沿交叉、強化工程技術，形成以理學、工學、信息、商科為主，兼具特色人文社科的學科體系。

寧波東方理工大學2025年實行計算機科學與技術大類招生，大類招生中所含專業為計算機科學與技術（人工智能方向）、電子科學與技術（集成電路方向）、智能製造工程、數理基礎科學。第一學年不分專業，進行通識教育、強化數理基礎、提升人工智能素養，所有專業採用中英文雙語教學，目標要培育頂尖的創新人才。

在收費標準方面，根據寧波東方理工大學的招生章程介紹，該校學費標準為每學年9.6萬元，學校將為2025級本科生提供四年等額獎學金；住宿費標準每學年2000元。 寧波東方理工大學公共科研樓。（取材自澎湃新聞）

寧波東方理工大學高昂的學費引發網友熱議，有人認為該校只面向浙江招生，「浙江有錢，灑灑水」、「畢竟浙江有錢」；也有人說「這種盈利性學校適合招留學生，能賺錢」、「讓你花錢買個文憑，然後有門路的人就方便了」。

實際上，寧波東方理工大學對今年的本科生提供四年等額獎學金，等於一分錢都不用繳，可以免費上大學。分析指出，這樣的策略傳達出「我們學校要提供的教研資源值這個價格」，但是在當前的社會環境下，這樣的收費標準會在學校起步之初就被扣上「貴族大學」的帽子，而讓很多寒門貴子望而卻步。

不過，寧波東方理工大學也設有各類獎助學金（包括國家獎學金、國家勵志獎學金、國家助學金、省政府獎學金、各類優秀學生獎學金和社會獎助學金等），同時實行國家助學貸款、校內無息借款、勤工助學、困難補助、學費減免等資助政策。

然而，同處浙江的西湖大學國內本科生學費每生每學年6000元，顯然親民許多，兩校同為新型研究型大學，兩者在學費戰略上選擇了完全不同的道路，未來效果如何，有待時間驗證。