中國人形機器人超缺工 職缺年增4倍 工程師月均薪逾2萬5人民幣

隨著人形機器人產業迅猛發展，今年中國人形機器人領域招聘職位數年增409%，求職人數年增396%。（路透）

在人形機器人 熱潮下，相關工作職務成為當紅炸子雞，中國求職平台日前發布報告顯示，隨著人形機器人產業迅猛發展，今年中國人形機器人領域招聘職位數年增409%，求職人數年增396%，而技術職位占比超六成。其中算法工程師薪資每月可達人民幣2萬5368元。

智聯招聘近期發布「2025年機器人產業人才發展報告」顯示，機器人產業供需雙漲，2025年前五個月，中國國內機器人產業招聘職位數年增6%，求職人數年增32%，實現供需雙增。

在起薪方面，機器人算法工程師平均招聘薪資居首，每月可達人民幣2萬5368元，擁有5年以上工作經驗的機器人算法工程師，平均招聘薪資更高達每月人民幣3萬3665元。

華夏時報報導，近期中國知名人形機器人公司代表不約而同對市場喊話「缺人」。宇樹科技創始人王興興 表示，各種職位包括文職、採購、銷售技術、研發市場都很缺人，歡迎所有人的加入；眾擎機器人創始人趙同陽也透露，公司正好要招具身智能大腦方向的人才，如果有想加入團隊的可以來談。

目前機器人企業招聘人才缺口主要聚焦在算法工程師、軟體系統開發工程師、測試工程師三大職位，大部分機器人企業長期開放這幾個職位招聘口。某機器人企業人事專員透露，簡歷像雪花一樣塞滿郵箱，但因為這些職位要求較高，合適的人才難求，造成「看似人才充裕，實則極度短缺」的矛盾現象。

會有前述矛盾現象，壹通數字技術首席公關官羅富國表示，當前問題在於人才結構的不匹配。從企業角度來看，他們急需的是具備前沿技術知識、豐富實踐經驗以及能夠快速適應行業快速發展節奏的高素質專業人才。而目前求職群體中，可能有相當一部分人雖然對機器人產業感興趣，但缺乏核心的技術能力。