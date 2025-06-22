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4家店4元 蘇寧「白菜價」甩賣家樂福…杭州人感慨追憶

中國新聞組／綜合報導
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杭州家樂福以1元「白菜價」易主，讓不少杭州人感嘆回憶將消失。(取材自潮新聞)
杭州家樂福以1元「白菜價」易主，讓不少杭州人感嘆回憶將消失。(取材自潮新聞)

1元人民幣（下同，約0.14美元），出售杭州家樂福？消息一出引發了諸多杭州人的關注與感慨。

潮新聞報導，蘇寧易購集團股份有限公司19日晚發布公告稱，其全資子公司蘇寧國際之控股子公司荷蘭家樂福，近日與上海有安法律諮詢有限公司（代上海啟紓家福企業服務合夥企業）簽訂《股權轉讓協議》，擬以每家1元的價格出售位於杭州、寧波、瀋陽和株洲的四家家樂福公司股權，這也意味著杭州家樂福以一種令人唏噓的方式「易主」。

公告顯示，本次交易的目標公司，即四家家樂福子公司，均已停止經營，且債務負擔較重。

家樂福作為法國知名超商，自1995年首次進駐中國以來，在中國零售市場曾掀起巨大波瀾。而它與杭州的淵源，也始於一次具有里程碑意義的開業。2003年家樂福在杭州開設首店湧金店，成了杭州人的共同記憶。

在湧金店的帶動下，家樂福又分別開出餘杭店和蕭山店，最多時杭州共有三家家樂福門店，生意都頗為紅火，在杭州零售市場占據了一席之地。

然而，任何商業的發展都難以一帆風順。從2009年開始，家樂福在內地市場的銷售額首次被大潤發超過，2010年門店數量又被沃爾瑪趕超，此後市場份額逐漸下滑。2019年，蘇寧易購以48億元收購家樂福中國80%的股權，但效果並不理想。接手後的4年時間裡，家樂福中國累計虧損超85億元，門店數量從也233家銳減至12家。

2021年11月，陪伴了杭州人18年的湧金廣場店因「合同到期」閉店，家樂福就此全面退出杭州市場。根據評估，杭州家樂福項目總資產約529萬元，總負債約4.38億元。

據報導，社交平台上，杭州網友紛紛留言追憶家樂福湧金店的「法棍麵包」、「進口商品區」。現在1元價格出售，這一曾經陪伴杭州人18年的老牌商超，未來將以什麼樣的面貌回歸依然未知。

而如今，杭州零售業市場，已呈現出全新的格局。山姆會員店成了消費者熱捧的焦點，反映出當前消費者對高品質商品需求的顯著增長。與此同時，物美超市、永輝超市等傳統超市品牌也在積極尋求轉型，部分門店通過學習「胖東來模式」進行調改，調改後的門店在口碑、品質、客流和銷售額上都有了一定提升，獲得了不錯的顧客反響。

這些新興賣場的崛起和傳統超市的轉型，為杭州消費者提供了更多優質的購物選擇，也推動見證了杭州零售市場的變革與發展。

物美萬達店「胖改」後人潮湧動。(取材自潮新聞)
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