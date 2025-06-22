世界女排聯賽香港站 中國女排3:1挫日本 重返「亞洲第一」

世界女排聯賽2025（中國香港站）在香港啟德體藝館進行，中國隊以3:1力克日本隊，取得三連勝。圖為中國隊吳夢潔（紅衣1號）在比賽中扣球。(中新社)

「中國人壽（海外）世界女排聯賽香港 2025」21日晚在香港啟德體藝館上演由中國女排對陣日本 女排。中國女排前兩局以出色攔網輕鬆拿下，雖然日本隊追回一局，但國家隊第四局靠吳夢潔連取4個關鍵分，以局數3：1勝出，取香港站三連勝。國家隊賽後以351.48分反超日本隊的343.59分升上世界排名第五，並重返亞洲第一。

大公報報導，中國女排正選方面，主攻為吳夢潔、莊宇珊，副攻王媛媛和頂替王奧芊首發的陳厚羽，接應隊長龔翔宇，二傳張籽萱，中國女排主教練趙勇亦在自由人位置作出輪換，由王夢潔頂替倪非凡出戰。

首局初段，19歲的陳厚羽打出驚喜，助中國女排打出一波5：1取得領先。來到中段，中國女排依靠穩定的發球和硬朗的攔網逐漸拉開比分，拿到局點後，又是陳厚羽的攔網成功，助中國女排通過攔網得到6分下，以25：15拿下首局。

次局中國女排保持穩固的攔網防守下，令日本隊難以突破。日本隊的體力和狀態似乎受到前天與義大利 的五局大戰影響，節奏明顯跟不上前天獲休息機會的中國女排。國家隊終在吳夢潔的攔網成功得分後，以25：12贏下次局。

第三局，日本隊全力反撲，以25：18先追回一局。第四局雙方一度打平13：13，中國女排尾段憑王夢潔屢救險球，加上吳夢潔在關鍵時刻連取4分，最終以25：22取勝，豪取香港站3連勝。吳夢潔攻下全場最高的24分，不過她在決勝球得分後似乎踩到了陳厚羽的腳而有點扭傷，她亦由在場工作人員扶上醫療床護送離場。

中國女排隊長龔翔宇賽後感謝香港球迷親切的支持，她認為大家對今仗格外重視，而球隊的攔網和防守做得出色，而在受到考驗時應對得非常好。

17歲副攻新秀王奧芊賽後對球隊贏波感到開心，她認為全隊都很拚，能看出來大家非常努力。同時她學到了大比分領先時也不能輕視對手，必須一分一分地去拿。談及對義大利的大戰，她稱球隊會做好自己，全力以赴衝擊對手。