中國冥幣海外暴紅 變轉運神器 老外：「祖先幣」燒完真發財了

外國人燒冥幣花樣比中國人更多，有人鄭重其事擺上玉皇大帝雕像。（取材自鳳凰網）

你能想像「燒冥幣」這件事，在國外竟然成了轉運神器，還紅到被叫做「Ancestormoney」？從巴黎街頭賣冥幣的小姐姐，到老外一臉虔誠點火祈願，中國殯葬文化竟意外走紅海外，掀起一場又荒誕又真誠的跨文化風潮。

鳳凰網「風暴眼」報導，去年萬聖節 ，一段中國女孩在巴黎街頭賣冥幣的影片暴紅，掀起西方網友對中國「Ancestormoney（祖先幣）」的瘋狂熱潮。不少網紅博主堅信，給祖先寄去這份「冥界快遞」，就能收獲好運加持。不少人聲稱「燒完真的發財了」，還有人說「生活都改變了」。

但要說玩花樣，老外燒冥幣的操作遠比本土玩法更具「賽博神秘感」，有人擺出五行陣台，有人嚴格照古法「左手點火」，還有人搭配塔羅牌、玉皇大帝、炸雞腿組成供桌。有博主開設「燒祖先紙小組」，細教怎麼折、怎麼擺，還有人直接把親友名字寫上去「確保轉帳成功」。

報導指出，這波風潮背後，一個叫「米北莊」的河北小村功不可沒。它是全球90%冥幣的生產地，村裡家家戶戶都做殯葬品，甚至傳說小孩第一個認的字是「奠」。米北莊人早早轉戰跨境電商，推出美元、歐元等「在地化冥幣」，把「陰間貨幣」換回真實外匯。

不只是米北莊，中國有很多地方都發現了這個商機。比如福建、浙江、廣東這些沿海地 區，現在也有不少專門生產出口冥幣的工廠，可見外國人對這個的需求有多大。

據報導，中國幾塊錢一沓的冥幣，到了海外直接開啟「奢侈品模式」。在亞馬遜 上搜「ancestormoney」，價格全在7到20美元之間，換算成人民幣直接翻了十幾倍。有人笑說：「中國人怎麼不早說這麼靈的東西！」巴黎還曾辦過紙紮展覽，被當成藝術品欣賞。

對外國人來說，燒紙錢及紙紮這種祭祀儀式既陌生又神秘，也慢慢成為一種真誠的情感寄託。有女兒為過世母親燒信紙訴說思念，也有人希望爺爺在那邊能用上剃鬍刀。就像有網友說的：「當你夢到他們，或生活不順時，就燒張祖先錢吧，他們會幫你祈福的。」