「要好好吃飯」延邊大學食堂阿姨演講 說哭畢業生

延邊大學食堂阿姨在畢業典禮發言，讓不少畢業生眼泛淚花。(取材自極目新聞)

吉林省延邊大學20日畢業典禮一名食堂阿姨上台演講，叮囑同學「壓力再大，都要好好吃飯」，她真誠樸實的話語讓不少畢業生眼泛淚花，網友評論「這個發言沒有套話，全是感情」。不到1天，視頻點讚量超40萬，各大央媒也紛紛轉發阿姨的演講。

極目新聞報導，視頻中，這名食堂阿姨誠摯說道：「別嫌阿姨囉嗦，真的是有太多的放心不下。外賣雖然方便，總不如自己做的營養健康，熬夜加班的時候別總拿泡麵 湊合。難過委屈了，千萬別一個人扛著」，「在家裡，你們是爸爸媽媽的寶貝，在學校，你們也是叔叔阿姨的寶貝。後勤的叔叔阿姨們，特意為你們準備了一份畢業小禮物，我們後勤所有服務人員加班加點包製了1萬5000個餃子 。在叔叔阿姨眼中，你們就是未來的天之驕子」。

在視頻評論區，有不少網友深受感動，並留下評論「阿姨不光廚藝好，記憶力也好，全程脫稿」、「全是感情，打動人心，聽哭了」、「這是延邊大學最好的名片」。

一名參與畢業典禮的大二學生稱，他很喜歡吃這名食堂阿姨做的飯，她的檔口就在二食堂一樓，最拿手的菜是風味砂鍋，經常去二食堂的同學都知道。

對於這次食堂阿姨在畢業典禮上的演講爆火一事，他表示並不奇怪：「因為用心說的話，大家都能產生共鳴，肯定能打動人心。」

另一名學生說，他並不認識這名食堂阿姨，但天天都能見到她，「之前沒有感到她有什麽不同，只覺得她做的飯特別好吃。」