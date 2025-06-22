我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

行動代號「午夜鐵鎚」奇襲伊朗 美防長：美軍已節制

稱成功打擊伊朗核子能力 防長：並非要推翻伊朗政權

「要好好吃飯」延邊大學食堂阿姨演講 說哭畢業生

中國新聞組╱北京22日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
延邊大學食堂阿姨在畢業典禮發言，讓不少畢業生眼泛淚花。(取材自極目新聞)
延邊大學食堂阿姨在畢業典禮發言，讓不少畢業生眼泛淚花。(取材自極目新聞)

吉林省延邊大學20日畢業典禮一名食堂阿姨上台演講，叮囑同學「壓力再大，都要好好吃飯」，她真誠樸實的話語讓不少畢業生眼泛淚花，網友評論「這個發言沒有套話，全是感情」。不到1天，視頻點讚量超40萬，各大央媒也紛紛轉發阿姨的演講。

極目新聞報導，視頻中，這名食堂阿姨誠摯說道：「別嫌阿姨囉嗦，真的是有太多的放心不下。外賣雖然方便，總不如自己做的營養健康，熬夜加班的時候別總拿泡麵湊合。難過委屈了，千萬別一個人扛著」，「在家裡，你們是爸爸媽媽的寶貝，在學校，你們也是叔叔阿姨的寶貝。後勤的叔叔阿姨們，特意為你們準備了一份畢業小禮物，我們後勤所有服務人員加班加點包製了1萬5000個餃子。在叔叔阿姨眼中，你們就是未來的天之驕子」。

在視頻評論區，有不少網友深受感動，並留下評論「阿姨不光廚藝好，記憶力也好，全程脫稿」、「全是感情，打動人心，聽哭了」、「這是延邊大學最好的名片」。

一名參與畢業典禮的大二學生稱，他很喜歡吃這名食堂阿姨做的飯，她的檔口就在二食堂一樓，最拿手的菜是風味砂鍋，經常去二食堂的同學都知道。

對於這次食堂阿姨在畢業典禮上的演講爆火一事，他表示並不奇怪：「因為用心說的話，大家都能產生共鳴，肯定能打動人心。」

另一名學生說，他並不認識這名食堂阿姨，但天天都能見到她，「之前沒有感到她有什麽不同，只覺得她做的飯特別好吃。」

延邊大學後勤保障處官網顯示，這名食堂阿姨名叫劉曉梅，這次作為後勤服務育人代表，在2025屆畢業典禮上發言。記者聯繫到劉曉梅，她表示己只是食堂後勤的一名普通職工，感謝大家對她的關注，並婉拒了採訪。

邊大學食堂阿姨的發言讓不少網友深受感動，紛紛在評論區留言。(取材自極目新聞)
邊大學食堂阿姨的發言讓不少網友深受感動，紛紛在評論區留言。(取材自極目新聞)

泡麵 餃子

上一則

中國冥幣海外暴紅 變轉運神器 老外：「祖先幣」燒完真發財了

下一則

迎今年最熱… 北京最高氣溫達38℃

延伸閱讀

只錄取18人 吳君如女兒考取美名校先問「學費夠嗎」

只錄取18人 吳君如女兒考取美名校先問「學費夠嗎」
台灣少子化…大學申請入學篩選調升至4倍 2028學年上路

台灣少子化…大學申請入學篩選調升至4倍 2028學年上路
美高學歷失業率衝「衰退級」水準 克魯曼示警川普政策「另一遺毒」

美高學歷失業率衝「衰退級」水準 克魯曼示警川普政策「另一遺毒」
當年赴越戰錯過洛杉磯加大畢業典禮 華男老兵57年後圓夢

當年赴越戰錯過洛杉磯加大畢業典禮 華男老兵57年後圓夢

熱門新聞

被控在英國和中國對10名女性下藥強姦的中國籍博士生鄒振浩，今天遭到倫敦法院判處終身監禁，最少須服刑24年。(路透)

中國留英博士生迷姦10女子 判終身監禁最少得關24年

2025-06-19 12:07
以色列襲擊伊朗後，中國運輸機連三天飛至伊朗上空時從雷達上消失，後飛往盧森堡。圖為河南鄭州盧森堡貨航一架波音747貨機。(新華社)

中國運輸機 伊朗上空消失引猜想

2025-06-18 02:26
奧凱航空15日一架從長沙飛往湛江的客機，起飛後不久即緊急返航。圖為2018年3月25日，波音交付中國交銀租賃和奧凱航空的737系列第9,999架飛機準備飛往中國的資料照。（新華社）

又是波音 中國奧凱航空緊急返航 據悉因機械故障

2025-06-16 00:34
確定被解雇的71歲國足主帥伊萬科維奇，被拍到獨自乘坐凌晨的飛機離開中國。目擊網民稱伊萬看來眼神落寞，身邊只有一位女助手相伴。（取材自直播吧）

71歲伊萬「下課」 深夜落寞搭機離開中國 沒球迷送行

2025-06-15 06:30
中國知名品牌安克（ANKER）公告召回7款型號總計超過70萬顆行動電源，表示可能引發過熱甚至燃燒，呼籲使用者立即停用。圖為安克PowerCore 10000行動電源。（美聯社）

中國製行動電源災情擴大 ANKER召回7型號籲停用

2025-06-21 09:59
上海阿婆遇到詐騙，對方說是「銀聯」的。(視頻截圖)

上海阿婆只是「照了鏡子」 380萬養老錢差點被轉至境外

2025-06-19 09:30

超人氣

更多 >
4星座組合是最佳伴侶 金牛跟這2對象都合拍

4星座組合是最佳伴侶 金牛跟這2對象都合拍
搭機巧遇具俊曄 她用網路翻譯遞安慰 獲歐巴超暖回應

搭機巧遇具俊曄 她用網路翻譯遞安慰 獲歐巴超暖回應
美軍B-2轟炸機建功 學者：伊朗「顏面盡失」恐報復

美軍B-2轟炸機建功 學者：伊朗「顏面盡失」恐報復
章子怡「醬園弄」首映… 口碑兩極化 「她」的演技最受質疑

章子怡「醬園弄」首映… 口碑兩極化 「她」的演技最受質疑
川普：美軍成功打擊伊朗3處核設施包括福爾多 戰機全數平安撤退

川普：美軍成功打擊伊朗3處核設施包括福爾多 戰機全數平安撤退