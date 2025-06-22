我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賴清德「團結國家十講」首講 批北京宣傳一中是大錯特錯

范斯：沒和伊朗交戰 不擔心戰鬥會曠日持久

韋東奕用餐遭「貼臉跟拍」 北京官方大整治 清理5000帳號

中國新聞組╱北京22日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
韋東奕在食堂用餐被人強行合影。(視頻截圖)
韋東奕在食堂用餐被人強行合影。(視頻截圖)

北京大學助理教授、被網友稱為數學天才的「韋神」韋東奕，在食堂就餐時遭多人輪番拍攝的視頻在網絡上廣泛流傳，引發社會高度關注。這些「貼臉拍攝」、「圍堵跟拍」等侵擾行為備受譴責，引發了媒體和網民的熱烈討論，公眾紛紛呼籲守護學者的安靜學術環境。

韋東奕一度拿包包擋住埋頭用餐。(視頻截圖)
韋東奕一度拿包包擋住埋頭用餐。(視頻截圖)

新京報報導，自韋東奕開通網絡帳號後，假冒仿冒帳號、惡意營銷等亂象層出不窮。對此，北京市網信辦迅速採取行動，要求抖音、快手、微博等網站平台依法依規處置，已清理超過5000個違規帳號，關停違規直播間32個，對740個實施惡意拍攝、歪曲解讀的「自媒體」帳號採取禁言、關閉等處置。

對於自媒體跟拍行為，網信部門展開核查，針對69個惡意拍攝、歪曲解讀的「自媒體」帳號採取禁言、限制營利、關閉等處置措施。北京市網信辦表示將持續深化專項整治，加強部門協同聯動，共同營造風清氣正的網絡空間。

人民日報報導，在最近的一段視頻中，韋東奕在食堂就餐時被眾多路人圍觀拍攝，這一事件在網絡上引發了輿論關注。畫面中，眾多圍觀者湊到他身邊拍照、合影，或詢問旁人是否「拍到了」，而韋東奕卻沒有理會，繼續專心享用食物。不少網友紛紛表示，這一幕令人感到窒息。

對此，北京大學數學科學學院及北京國際數學研究中心表示，希望為學者提供一個專心治學的寧靜環境，讓韋東奕能夠專注於教學科研工作。多數評論指出，神化學者並打擾他們，無助於對知識的尊重。

中新網評論指出，過度神化學者或疑似侵犯其私隱，不僅消費知識和學術，也對當事人構成困擾。尊重學者，應保持距離，並創造一個安靜的工作環境。

韋東奕的遭遇並非孤例。一些圍觀者的窺視癖好，其普遍性已引發社會擔憂。

網友說，韋東奕的走紅在於他在數學領域的天賦和潛心鑽研的精神。他取得的成績源於對數學的專注。民眾若真想關心韋東奕，首先須學會給予他一片寧靜的棲息地。真正的尊重並非喧囂的圍觀，而是懂得保持距離的溫柔，是維護他們正常生活的自覺。

韋東奕在食堂用餐被人圍觀拍照。(視頻截圖)
韋東奕在食堂用餐被人圍觀拍照。(視頻截圖)

抖音 微博

上一則

美軍轟炸伊朗 中國外交部最新表態

下一則

今年民主黨派第2虎 中國中醫藥管理前局長于文明被查

延伸閱讀

北京清華大學路樹砸死路過教授 校方指校外企業違規作業

北京清華大學路樹砸死路過教授 校方指校外企業違規作業
習近平會紐總理 籲維護多邊貿易 促正確處理分歧

習近平會紐總理 籲維護多邊貿易 促正確處理分歧
抗北京稀土政策？ 美擬取消台積電等外國晶片製造商技術豁免

抗北京稀土政策？ 美擬取消台積電等外國晶片製造商技術豁免
就任星總理月餘 黃循財將首訪中 可望會見習近平

就任星總理月餘 黃循財將首訪中 可望會見習近平

熱門新聞

被控在英國和中國對10名女性下藥強姦的中國籍博士生鄒振浩，今天遭到倫敦法院判處終身監禁，最少須服刑24年。(路透)

中國留英博士生迷姦10女子 判終身監禁最少得關24年

2025-06-19 12:07
以色列襲擊伊朗後，中國運輸機連三天飛至伊朗上空時從雷達上消失，後飛往盧森堡。圖為河南鄭州盧森堡貨航一架波音747貨機。(新華社)

中國運輸機 伊朗上空消失引猜想

2025-06-18 02:26
奧凱航空15日一架從長沙飛往湛江的客機，起飛後不久即緊急返航。圖為2018年3月25日，波音交付中國交銀租賃和奧凱航空的737系列第9,999架飛機準備飛往中國的資料照。（新華社）

又是波音 中國奧凱航空緊急返航 據悉因機械故障

2025-06-16 00:34
中國知名品牌安克（ANKER）公告召回7款型號總計超過70萬顆行動電源，表示可能引發過熱甚至燃燒，呼籲使用者立即停用。圖為安克PowerCore 10000行動電源。（美聯社）

中國製行動電源災情擴大 ANKER召回7型號籲停用

2025-06-21 09:59
確定被解雇的71歲國足主帥伊萬科維奇，被拍到獨自乘坐凌晨的飛機離開中國。目擊網民稱伊萬看來眼神落寞，身邊只有一位女助手相伴。（取材自直播吧）

71歲伊萬「下課」 深夜落寞搭機離開中國 沒球迷送行

2025-06-15 06:30
上海阿婆遇到詐騙，對方說是「銀聯」的。(視頻截圖)

上海阿婆只是「照了鏡子」 380萬養老錢差點被轉至境外

2025-06-19 09:30

超人氣

更多 >
4星座組合是最佳伴侶 金牛跟這2對象都合拍

4星座組合是最佳伴侶 金牛跟這2對象都合拍
搭機巧遇具俊曄 她用網路翻譯遞安慰 獲歐巴超暖回應

搭機巧遇具俊曄 她用網路翻譯遞安慰 獲歐巴超暖回應
美軍B-2轟炸機建功 學者：伊朗「顏面盡失」恐報復

美軍B-2轟炸機建功 學者：伊朗「顏面盡失」恐報復
章子怡「醬園弄」首映… 口碑兩極化 「她」的演技最受質疑

章子怡「醬園弄」首映… 口碑兩極化 「她」的演技最受質疑
川普：美軍成功打擊伊朗3處核設施包括福爾多 戰機全數平安撤退

川普：美軍成功打擊伊朗3處核設施包括福爾多 戰機全數平安撤退