韋東奕用餐遭「貼臉跟拍」 北京官方大整治 清理5000帳號

韋東奕在食堂用餐被人強行合影。(視頻截圖)

北京大學助理教授、被網友稱為數學天才的「韋神」韋東奕，在食堂就餐時遭多人輪番拍攝的視頻在網絡上廣泛流傳，引發社會高度關注。這些「貼臉拍攝」、「圍堵跟拍」等侵擾行為備受譴責，引發了媒體和網民的熱烈討論，公眾紛紛呼籲守護學者的安靜學術環境。

韋東奕一度拿包包擋住埋頭用餐。(視頻截圖)

新京報報導，自韋東奕開通網絡帳號後，假冒仿冒帳號、惡意營銷等亂象層出不窮。對此，北京市網信辦迅速採取行動，要求抖音 、快手、微博 等網站平台依法依規處置，已清理超過5000個違規帳號，關停違規直播間32個，對740個實施惡意拍攝、歪曲解讀的「自媒體」帳號採取禁言、關閉等處置。

對於自媒體跟拍行為，網信部門展開核查，針對69個惡意拍攝、歪曲解讀的「自媒體」帳號採取禁言、限制營利、關閉等處置措施。北京市網信辦表示將持續深化專項整治，加強部門協同聯動，共同營造風清氣正的網絡空間。

人民日報報導，在最近的一段視頻中，韋東奕在食堂就餐時被眾多路人圍觀拍攝，這一事件在網絡上引發了輿論關注。畫面中，眾多圍觀者湊到他身邊拍照、合影，或詢問旁人是否「拍到了」，而韋東奕卻沒有理會，繼續專心享用食物。不少網友紛紛表示，這一幕令人感到窒息。

對此，北京大學數學科學學院及北京國際數學研究中心表示，希望為學者提供一個專心治學的寧靜環境，讓韋東奕能夠專注於教學科研工作。多數評論指出，神化學者並打擾他們，無助於對知識的尊重。

中新網評論指出，過度神化學者或疑似侵犯其私隱，不僅消費知識和學術，也對當事人構成困擾。尊重學者，應保持距離，並創造一個安靜的工作環境。

韋東奕的遭遇並非孤例。一些圍觀者的窺視癖好，其普遍性已引發社會擔憂。