22年不卸妝？吉林37歲女臉爛成關公 網酸全臉都是科技
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吉林一名37歲高姓女子近日發視頻稱，自己長達22年從不卸妝，導致面部嚴重過敏、紅腫脫皮，整張臉紅得如「關公附體」，甚至「皮膚硬得像殼」，最嚴重時癢得像是無數個螞蟻在自己臉上爬，讓她天天躲家裡不敢出門。她自述的遭遇讓不少網民驚呼「不可能22年不卸妝」，懷疑她扮過敏拚流量，也有人比對發現疑是整容失敗的後遺症，嘲諷她「全臉都是科技」。
據「都市頻道」與「網易」報導，高姓女子自述14歲起曾誤用三無藥膏導致激素臉，此後便長期以濃妝遮掩，加上從事美容行業，更加依賴化妝品。即使膚科醫師早已多次警告，長期不卸妝會導致毛孔堵塞、皮膚屏障受損，她仍每日帶妝睡覺，還多次接受未知針劑注射與微整手術，包括墊下巴與皮膚提拉。
多年下來，她的皮膚開始大面積脫皮、紅腫、乾裂，如硬殼般緊繃，她也從原本自信陽光的性格，變成了一個極度自卑且不敢外出見人的女孩子，但她仍遲未就醫或停止使用化妝品。
事件引發熱議，不少網友質疑影片真實性，認為女子刻意化妝模擬過敏狀況吸引流量，指出「眼周並未紅腫」，或「她這是果酸換膚反應」。有人直言「整張臉是科技與狠活的結合體」，也有人揶揄「這不是化妝，是在刷漆吧？」「這臉到底糊了多少層？」、「可以直接起號直播帶貨」。同時，也有網友表達關心，在評論區提供治療建議與醫師資源。
醫學界與心理學專家則警示，該案例反映部分人對外貌的焦慮與依賴妝容成癮的心理狀態。部分網友呼籲應減少「不化妝不敢見人」的審美壓力，提醒大眾切勿濫用化妝與醫美產品，直言：「再有人說『帶妝睡覺沒事』，就把這新聞甩給他看！」
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