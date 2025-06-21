22年不卸妝？吉林37歲女臉爛成關公 網酸全臉都是科技

吉林女子變成「關公臉」，不敢出門。(視頻截圖)

吉林一名37歲高姓女子近日發視頻稱，自己長達22年從不卸妝，導致面部嚴重過敏、紅腫脫皮，整張臉紅得如「關公附體」，甚至「皮膚硬得像殼」，最嚴重時癢得像是無數個螞蟻在自己臉上爬，讓她天天躲家裡不敢出門。她自述的遭遇讓不少網民驚呼「不可能22年不卸妝」，懷疑她扮過敏拚流量，也有人比對發現疑是整容失敗的後遺症，嘲諷她「全臉都是科技」。

據「都市頻道」與「網易」報導，高姓女子自述14歲起曾誤用三無藥膏導致激素臉，此後便長期以濃妝遮掩，加上從事美容行業，更加依賴化妝品。即使膚科醫師早已多次警告，長期不卸妝會導致毛孔堵塞、皮膚屏障受損，她仍每日帶妝睡覺，還多次接受未知針劑注射與微整手術，包括墊下巴與皮膚提拉。

多年下來，她的皮膚開始大面積脫皮、紅腫、乾裂，如硬殼般緊繃，她也從原本自信陽光的性格，變成了一個極度自卑且不敢外出見人的女孩子，但她仍遲未就醫或停止使用化妝品。

事件引發熱議，不少網友質疑影片真實性，認為女子刻意化妝模擬過敏狀況吸引流量，指出「眼周並未紅腫」，或「她這是果酸換膚反應」。有人直言「整張臉是科技與狠活的結合體」，也有人揶揄「這不是化妝，是在刷漆吧？」「這臉到底糊了多少層？」、「可以直接起號直播帶貨」。同時，也有網友表達關心，在評論區提供治療建議與醫師資源。