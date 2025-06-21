水淹地下車庫困20小時…湖南女爬水管獲救 其餘3車主罹難

女子爬到消防通道的管道上待援。(取材自湘西融媒)

湖南省龍山縣連日暴雨釀成災情，城區多處積水成災。龍領國際小區地下車庫4人失聯，其中一名中年女子在失聯超過20小時後奇蹟獲救。消防人員表示，該女子在水淹初期爬上車頂，之後再攀上車庫頂部的消防水管避難，最終於6月20日凌晨被發現，送醫後情況穩定。

據「瀟湘晨報」與「紅星新聞」報導，這名女子於6月19日清晨6點多前往車庫移車，當時水位僅淹及小腿。不料短短數分鐘內水位驟升至頸部，女子來不及逃離，隨即游向鄰近車輛並爬上車頂，之後又設法攀至車庫頂部的消防水管，勉力支撐超過10小時。其家屬表示，自當日早上7時起便失聯，直至20日凌晨4時許才接獲消息，女子已成功獲救。

當時參與搜救的湘西消防支隊特勤站成員指出，車庫完全淹沒，十多輛汽車漂浮其中，水下視線極差，搜救人員在排水口守候超過20小時，待水位下降至安全高度後方能進入。搜救過程中，隊員突聞微弱呼救聲，循聲發現一名女子蜷縮在車頂，並將其成功轉移至橡皮艇送醫。