我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華爾街日報：給伊朗2周緩衝 是川普的豪賭

以軍要民眾做好「長期戰役」準備 稱對伊朗攔截飛彈還夠用

手機尾號「77777777」 天津起標價130萬 吸引7000人次圍觀

中國新聞組／北京21日電
手機尾號「77777777」拍賣公告。（取材自大皖新聞）
手機尾號「77777777」拍賣公告。（取材自大皖新聞）

天津市濱海新區一支尾號「77777777」手機號，近日在法院拍賣，起標價130萬元（人民幣，下同，約18萬美元）。

瀟湘晨報報導，從阿里資產平台看到，天津市濱海新區人民法院新上拍一個手機號使用權，號碼為1**77777777，尾號8個7，起拍時間7月13日10時，起拍價130萬元，吸引了7000多人次圍觀，已有1人報名。

拍賣公告顯示，1**77777777系列中國行動手機號碼使用權，屬地廣西南寧，目前，法院已查封該手機號碼。經調查，截至2025年6月7日，該號碼無欠費，餘額約30.6元。

據報導，依號碼分級規則，此號碼屬於高檔吉祥號碼12級，目錄價標準為預存1萬5000元、設定號碼級話費消費標準1500元/月、消費年資20年，如需辦理過戶，要求依目錄價標準的號碼級話費消費標準1500元/月、消費年限20年執行，過戶的基本業務規則為：新入網滿5年後方可辦理過戶業務，兩次過戶時間間隔不得少於5年。

同時，法院也提醒，該號碼設定號碼級話費消費標準為1500元/月，故每月至少會按1500元收取月結費用。號碼屬於A類吉祥號碼，辦理過戶時，新機主需持法院相關法律文件及本人有效證件原件到廣西辦理過戶手續。

先前報導，今年3月，同為廣西南寧一個尾號為「77777777」的中國電信手機號使用權通過司法拍賣，拍出了254.4萬元的天價，溢價率高達189%。同日，另一歸屬地廣西欽州、尾號同為「77777777」的中國移動號碼以285.2萬元成交，且兩個號碼為同一買家拍下，合計金額高達529.6萬元。

拍賣

上一則

一年電費40萬、800萬蘭博基尼掛牆......中網紅炫豪宅被禁言

下一則

市值2千 Labubu隱藏款竟掛在長沙吸糞車 被人99元買走

延伸閱讀

捲手表性暗示爭議 鳳凰傳奇曾毅「健康因素」取消演唱會

捲手表性暗示爭議 鳳凰傳奇曾毅「健康因素」取消演唱會
周杰倫為劉畊宏出氣？「周遊記」刪光南寧美食

周杰倫為劉畊宏出氣？「周遊記」刪光南寧美食
普亭8月底將訪中 「今年中俄還會聯合軍演」

普亭8月底將訪中 「今年中俄還會聯合軍演」
「周遊記」刪光南寧美食 網友：周杰倫為好友報復公眾

「周遊記」刪光南寧美食 網友：周杰倫為好友報復公眾

熱門新聞

被控在英國和中國對10名女性下藥強姦的中國籍博士生鄒振浩，今天遭到倫敦法院判處終身監禁，最少須服刑24年。(路透)

中國留英博士生迷姦10女子 判終身監禁最少得關24年

2025-06-19 12:07
以色列襲擊伊朗後，中國運輸機連三天飛至伊朗上空時從雷達上消失，後飛往盧森堡。圖為河南鄭州盧森堡貨航一架波音747貨機。(新華社)

中國運輸機 伊朗上空消失引猜想

2025-06-18 02:26
奧凱航空15日一架從長沙飛往湛江的客機，起飛後不久即緊急返航。圖為2018年3月25日，波音交付中國交銀租賃和奧凱航空的737系列第9,999架飛機準備飛往中國的資料照。（新華社）

又是波音 中國奧凱航空緊急返航 據悉因機械故障

2025-06-16 00:34
確定被解雇的71歲國足主帥伊萬科維奇，被拍到獨自乘坐凌晨的飛機離開中國。目擊網民稱伊萬看來眼神落寞，身邊只有一位女助手相伴。（取材自直播吧）

71歲伊萬「下課」 深夜落寞搭機離開中國 沒球迷送行

2025-06-15 06:30
網紅「館長」陳之漢在上海旅遊直播進入第五天，在今天中午過後出現衝突場面。（截自「館長惡名昭彰」YT直播）

男子持五星旗高喊「台獨」 立即遭壓制 館長：滿有趣的

2025-06-14 11:19
上海阿婆遇到詐騙，對方說是「銀聯」的。(視頻截圖)

上海阿婆只是「照了鏡子」 380萬養老錢差點被轉至境外

2025-06-19 09:30

超人氣

更多 >
強硬掃蕩移民 部分共和黨及川普選民：我們投票不是要這些

強硬掃蕩移民 部分共和黨及川普選民：我們投票不是要這些
身分遭註銷 他淚崩下跪「回不去台灣」還搬出阿嬤

身分遭註銷 他淚崩下跪「回不去台灣」還搬出阿嬤
12種「傷身食物」過了45歲別再碰

12種「傷身食物」過了45歲別再碰
機場過安檢時別隨手放這物品 小心被偷

機場過安檢時別隨手放這物品 小心被偷
他帶娃吃迪士尼「公主早餐」收千元帳單：咖啡差點噴出來

他帶娃吃迪士尼「公主早餐」收千元帳單：咖啡差點噴出來