手機尾號「77777777」 天津起標價130萬 吸引7000人次圍觀

手機尾號「77777777」拍賣公告。（取材自大皖新聞）

天津市濱海新區一支尾號「77777777」手機號，近日在法院拍賣 ，起標價130萬元（人民幣，下同，約18萬美元）。

瀟湘晨報報導，從阿里資產平台看到，天津市濱海新區人民法院新上拍一個手機號使用權，號碼為1**77777777，尾號8個7，起拍時間7月13日10時，起拍價130萬元，吸引了7000多人次圍觀，已有1人報名。

拍賣公告顯示，1**77777777系列中國行動手機號碼使用權，屬地廣西南寧，目前，法院已查封該手機號碼。經調查，截至2025年6月7日，該號碼無欠費，餘額約30.6元。

據報導，依號碼分級規則，此號碼屬於高檔吉祥號碼12級，目錄價標準為預存1萬5000元、設定號碼級話費消費標準1500元/月、消費年資20年，如需辦理過戶，要求依目錄價標準的號碼級話費消費標準1500元/月、消費年限20年執行，過戶的基本業務規則為：新入網滿5年後方可辦理過戶業務，兩次過戶時間間隔不得少於5年。

同時，法院也提醒，該號碼設定號碼級話費消費標準為1500元/月，故每月至少會按1500元收取月結費用。號碼屬於A類吉祥號碼，辦理過戶時，新機主需持法院相關法律文件及本人有效證件原件到廣西辦理過戶手續。

先前報導，今年3月，同為廣西南寧一個尾號為「77777777」的中國電信手機號使用權通過司法拍賣，拍出了254.4萬元的天價，溢價率高達189%。同日，另一歸屬地廣西欽州、尾號同為「77777777」的中國移動號碼以285.2萬元成交，且兩個號碼為同一買家拍下，合計金額高達529.6萬元。