Labubu補貨500萬個 黃牛恐慌拋售 回收價幾腰斬

Labubu前方高能系列。（取材自微博）

泡泡瑪特 旗下玩偶Labubu 第三代「前方高能」系列18日晚首次開啟全球網路預售，並向通路大規模補貨，導致Labubu黃牛回收價格慘跌，甚至有聯名款跌幅逾9成。消息傳出，泡泡瑪特19日股價大跌5.3%。

綜合紅星新聞、界面新聞等媒體報導，泡泡瑪特在中國多個平台同步預售Labubu 3.0「前方高能」，無預警大規模補貨，預計數量在400萬至500萬個。而按照99元（人民幣，下同，約13.7美元）的單價計算，銷售額突破5億元（約6963萬美元）。

泡泡瑪特採取線上預售、限購（每個ID限購12個）、動態庫存系統優化等措施，部分門市試點「人臉識別 ＋手機綁定」雙重驗證。無預警突襲上架策略，打亂黃牛囤貨計畫。

Labubu 3.0大規模補貨，黃牛回收價格出現腰斬式下跌，整盒6個盲盒回收價從預售前的1500至2800元（約209至390美元）驟降至650至800元（約90.5至111美元）；部分隱藏款單價從250元跌至100元（約35至14美元）。

黃牛群組內出現恐慌性拋售，有賣家掛1200元（約167美元）預售訂單無人響應，群內甚至出現「700元（約97.5美元）可收」的報價。

此前被炒至數十倍的聯名款價格也慘跌，例如Vans聯名款曾從599元被炒至2萬7999元，目前跌到只剩2000元左右。部分黃牛單日虧損超過5萬元，開始清盤脫手。