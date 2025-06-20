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受狗糧啟發…中「營養餐」風行 網：打工人開始吃飼料

中國新聞組／北京20日電
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網民分享自己吃的「人類飼料」。（取材自小紅書）
網民分享自己吃的「人類飼料」。（取材自小紅書）

中國社交平台近日興起一股吃「人類飼料」風潮，相關短視頻播放量近6000萬，有關產品在某電商平台已售2.6萬份。這類「基於貓糧狗糧的邏輯給人類打造的營養餐」，有不少打工人和學生經常用來「餵養」自己，也引來「把人當畜牲」的質疑，一些博主紛紛解讀「打工人開始吃飼料了？」醫師則指這類代餐產品不能長期使用。

九派新聞報導，所謂「人類飼料」產品最早在2012年的美國矽谷就出現過，新創公司Soylent的產品介紹表示，發明人因忙得沒時間吃飯，看到家裡的寵物狗只吃狗糧就足夠，於是發想出人類飼料。

“人類飼料”產品。九派新聞／電商平台網頁截圖
“人類飼料”產品。九派新聞／電商平台網頁截圖

現在中國也流行起這種人類飼料商品，產品號稱基於「成年人每日營養攝入推薦量」設計「43合1濃縮營養餐」，一餐熱量約416大卡，飽腹感時長可達四小時。

一名長期消費者Medea（化名）表示，他通常是在自覺吃得不太健康時，吃點人類飼料來「亡羊補牢」。他說，「以前吃起來和水泥差不多，後來變成了絲滑的糊狀」。

網民分享自己吃的「人類飼料」。（取材自小紅書）
網民分享自己吃的「人類飼料」。（取材自小紅書）

網路上對於這類產品評價不一，有人質疑「把打工人當畜牲，活著的意義在哪裡」；也有人食用後稱，「感覺不好消化，當晚餐連續吃了幾天，肚子不舒服，而且長痘」。

對此，該品牌方回應表示，每個人的需求不一樣，有的人只要求快速營養均衡。該品牌的產品介紹中寫道，這不是減肥代餐、不是零食，也不是保健食品，「是一頓營養全面的飯」，但不建議一日三餐都吃。

網民分享自己吃的「人類飼料」。（取材自小紅書）
網民分享自己吃的「人類飼料」。（取材自小紅書）

武漢市第一醫院臨床營養科副主任孟慶彬則指出，這類食品就是「代餐」，不能長期取代正常飲食。

許多網民對種產品不以為然，嘲諷「這麼快就進化到牛馬飼料啦」、「乾脆做成一粒一粒的」、「悲哀，淪落到吃牛馬飼料了，中國人生活有這麼慘嗎」。

寵物 矽谷 武漢

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