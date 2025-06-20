「水下佛國」再現…四川一水庫水位降 千年摩崖造像露出

枯水季節露出的佛濟寺摩崖造像。（取材自紅星新聞）

近日，因水位下降，四川安岳書房壩水庫的水下佛像和石獅露出重現，這一「水下佛國」再度引起關注，佛像石獅栩栩如生，吸引不少遊客前往。

據紅星新聞報導，佛濟寺摩崖造像在2012年被確定為四川省省級文物保護單位，如今76歲的鄧永福是此處的文保員，他表示，書房壩水庫在1974年蓄水後，佛濟寺的一對石獅和一塊巨石上的摩崖造像便淹沒在水中，但幾乎每年枯水季節，摩崖造像的佛頭都會露出水面。遇到乾旱年份，被淹沒的摩崖造像會完整露出，地勢更低的一對石獅也會露出。

「（被淹的摩崖造像和石獅）有10多年完整露出過，每年露出兩三個月，漲水後又會被淹。」鄧永福還說，2020年以來，被淹的摩崖造像和石獅幾乎每年都會露出，其中有三年完整露出。因為近幾年受到外界關注，每年枯水季節，都會有遊客前來遊玩。

▲枯水季節露出的佛濟寺摩崖造像。（取材自紅星新聞）

據了解，安岳石窟始於南北朝，盛於唐宋，現存230餘處10萬餘尊摩崖造像，享有「中國石刻之鄉」的美譽。

6月19日，在佛濟寺摩崖造像現場，石獅和一塊巨石四周雕刻的20多個佛像在今年完整露出，「捧繡球」的石獅在水庫邊相視而坐，彷彿在對話，巨石四周的佛像各不相同，刻得栩栩如生。在地勢更高的崖壁上，還有部分常年可見的摩崖造像。

據安岳官方2020年發布的消息，書房壩水庫始建於上世紀70年代，匯水面積130多平方公里。水庫建成後，分布在水域邊上的佛像有的被淹沒在水中。其中，歷史悠久的聖燈寺被淹沒，數以千計的佛像溺於水中，羅漢寺、佛濟寺被部分淹沒。枯水季節常有佛像露出水面，有的則永遠藏於水下。

枯水季節露出的石獅。（取材自紅星新聞）

2020年，書房壩水庫「水下佛國」之所以引發關注，源於羅漢寺、佛濟寺摩崖造像「重見天日」。其中，佛濟寺摩崖造像共有龕窟29個、造像69尊、石塔1座、碑刻題記4通，石窟開鑿於清代，造像內容以羅漢、十菩薩、七佛、天王、彌勒佛等為主。羅漢寺摩崖造像共有龕窟43個、造像155尊、浮雕石塔3座、題記9通，石窟開鑿於唐代，宋代續有雕刻。

安岳石窟研究院相關工作人員表示，尤其是最近幾年，佛濟寺和羅漢寺在枯水季會露出水面。專家建議，不破壞原貌，實行水下保護。露出水面的時段，要禁止燒香拜佛，並設立文保員。