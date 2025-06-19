青海鹽湖遊客赤腳下水 景區1原因制止：有致命危險

有遊客赤腳進入察爾汗鹽湖景區水域。(取材自極目新聞)

近日有遊客在青海察爾汗鹽湖的景區，無視警示，赤腳踩入湖內拍照，網友拍視頻發文後引發熱議，景區工作人員表示，鹽湖區域嚴禁遊客下水，當時應是因為人員在其他區域巡查，未及時發現情況，才導致遊客下水。發現情況後，工作人員已於第一時間進行勸阻，引導遊客上岸。

據極目新聞報導，有網友17日發布影片顯示，數名遊客赤腳踏入察爾汗鹽湖中央取景拍照，引發網友討論。景區工作人員18日也重申，無論赤腳或穿鞋套皆不得進入湖水區域，景區已進一步提升巡邏頻率。

景區表示，現場周邊設有兩塊「嚴禁下水」警示牌，交通車下車點也設有喇叭循環播放勸導語音。工作人員指出，察爾汗鹽湖水體為高濃度鹵水，腐蝕性強，若不慎跌倒導致吞入鹽水，可能危及生命

根據資料，察爾汗鹽湖位於青海格爾木市，是中國最大的鹽湖，也是世界第二大鹽湖，總面積超過5800平方公里。該湖因日照充足、水分蒸發劇烈，湖面鹽分高度結晶，形成厚度可達20米的堅硬鹽蓋，呈現出獨特的地貌景觀，吸引眾多遊客前往拍照打卡。

事件引發大量網友留言，有人表示「理解想拍美照，但安全第一啊」、「鹵水腐蝕性很強，看著都疼」，也有人批評「全是女的、愛拍照」、「沒點公德心」，另有留言提醒「最好不要下去拍照，既對身體不好，也污染鹽湖的純淨」。