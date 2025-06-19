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當當網創始人李國慶將二婚 將娶北大校友張丹紅

中國新聞組／北京19日電
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當當網創始人李國慶。(取材自微博)
當當網創始人李國慶。(取材自微博)

當當網創始人李國慶日前在朋友圈發文稱，和俞渝女士就相關財產分割已達成最終和解，持續7年的離婚官司終於收場。李國慶表示自己日後將輕裝上陣，積極布局AI應用。有網友曬出李國慶結婚請柬，請柬顯示婚禮將於2025年8月16日北京舉辦，男方為李國慶，女方為李國慶北大校友張丹紅。

大風新聞報導，請柬上寫著「誠邀您見證：兩個北大生的遲到答案場跨越世紀的青春補考」，並特別註明「謝絕禮金和禮物」，並提倡「每人於婚禮現場為我們老同學在貴州鄉村創辦的田字格小學捐款人民幣500元（約70美元）」。

公開消息顯示，張丹紅是德籍華人德國著名經濟記者。畢業於北京大學西語系德國語言文學專業，著有「從查理大帝到歐元」一書。該書在豆瓣評分為7.4分。張丹紅微博顯示，其最新關注為李國慶。

2023年12月，李國慶在參加廣東衛視財經郎眼特別節目「問答八方」中，透露了自己已經離婚，成為自由身。不過，李國慶還是表示有遺憾。他指出，二十多年（夫妻一場），曾經一起做當當不說誰貢獻大小，因為經濟原因或者公司決策原因不能走下去，確實感到遺憾。

李國慶還在節目中澄清了此前俞渝指控的「帶走1.3億」一事。他指出，當當上市時候套現美金1.3億，自己和俞渝平分的錢，每人都這麽多。「她（俞渝）也有，不是就我有」。

從2018年12月起，李國慶和妻子俞渝就多次上演「互撕」戲碼，頻頻站上互聯網輿論C位。

張丹紅是德籍華人。(取材自百度百科)
張丹紅是德籍華人。(取材自百度百科)
兩人的結婚請柬。(取自大風新聞)
兩人的結婚請柬。(取自大風新聞)

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